Nach 23 Tagen freiwilliger Pause: Meul will in Chamonix wieder angreifen

Hannah Meul hat sich rar gemacht. Der Weltcup-Zirkus im Sportklettern zieht weiter, doch die DAV-Athletin gönnte sich eine Wettkampfpause. In Chamonix kehrt sie nun zurück.

Es war unmittelbar vor dem letzten Boulder-Weltcup und dem ersten Lead-Weltcup in dieser Sportkletter-Saison. Dieses Doppelevent stieg Mitte Juni in Innsbruck und Hannah Meul war extrem heiß, sich dort wieder zu messen mit den Konkurrentinnen aus der Weltspitze.

Denn die 22-jährige Vize-Europameisterin im Bouldern (2022) hatte aus ihrer Sicht etwas gut zu machen. Platz 8 hatte sie wenige Tage zuvor in Brixen erreicht - und das war ihr zu wenig. Denn erstens hatte sie in dem malerischen Bergstädtchen vergangenes Jahr ihre erste Weltcup-Medaille gewonnen und zweitens legte die Kölner Studentin nach diesem Schlüsselerlebnis vor etwas mehr als einem Jahr so richtig los.

Starke Auftritte reihten sich nahtlos aneinander, fast immer stand sie im Finale - folglich war der achte Platz in Brixen nicht viel, aber dennoch klar unter dem, was sie von sich selbst erwartet. Was sie noch mehr schockte als das nackte Ergebnis: "Ich hatte Panik, als ich vor der Wand stand. Ich bin ins Zweifeln gekommen, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe", sagte Meul im Gespräch mit dem kicker.

Freiwilliger Abschied vom Weltcup

Daraus wollte sie ihre Lehren ziehen, sie war sich total sicher, dass sie nur wenige Tage nach diesem emotionalen Erlebnis wieder Topleistungen abliefern würde. Es folgte Platz 29 - das frühe Aus in der Boulder-Qualifikation von Innsbruck. Ein Abschneiden, das sie zwei Jahre nicht mehr kannte. Der Frust saß entsprechend tief und als kurz darauf das mögliche Gegenmittel in Form des ersten Lead-Weltcups um die Ecke kam, da saß Meul schon wieder zuhause in der Domstadt und lud ihre Batterien auf.

Offensichtlich hatte Meul ihre Kräfte nach einer hartnäckigen Grippe Mitte Mai falsch eingeschätzt und war - obwohl sie den Boulder-Wettkampf in Prag Anfang Juni vorsichtshalber strich - bei den beiden danach direkt aufeinanderfolgenden Weltcups in Brixen und Innsbruck noch nicht bei 100 Prozent. Auch auf den zweiten Lead-Weltcup in Villars (Schweiz) verzichtete sie freiwillig und erlebte nur aus aus der Ferne den Erfolg von Seriensiegerin Janja Garnbret. Meul brauchte noch etwas Ruhe, oder besser gesagt, sie wollte in Ruhe trainieren.

Rückkehr in Chamonix

Nun aber will sie wieder angreifen, beim am Wochenende anstehenden Lead-Weltcup in Chamonix. Ihre Wettkampfpause endet damit nach 23 Tagen und somit noch gerade rechtzeitig, denn nur 22 Tage und einen weiteren Lead-Weltcup später (14./15. Juli in Briancon/Frankreich) steigt für Meul & Co. mit der Kletter-WM in Bern (1. bis 12. August) das Highlight der Saison. Um dort zu bestehen, braucht die 22-Jährige echte Wettkämpfe mit echtem Nervenkitzel und der Gewissheit, dass nicht nur die Panik verflogen ist, sondern auch die letzten Kraftreserven wieder abgerufen werden können, wenn sie gebraucht werden.

Denn in der Schweizer Hauptstadt geht es für Meul nicht nur um WM-Medaillen in den Disziplinen Bouldern, Lead und der Kombination aus Lead & Bouldern. Sie könnte dort auch eines der ersten Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris lösen. Und Olympia - das ist für Meul ein Kindheitstraum. "Ohne diesen hätte ich nicht die Motivation, mich in jedem Training bis zum Äußersten zu pushen. Ich nehme jeden Schweißtropfen gerne mit, ich liebe den Schmerz, der damit verbunden ist", sagt sie.

