Nach 23 Jahren: Vortmeyer macht Schluss in Rödinghausen

Nach über zwei Dekaden hat der SV Rödinghausen einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Matthias Berens tritt in die Fußstampfen von Ernst-Wilhelm Vortmeyer.

Nach 23 Jahren ist Schluss für Ernst-Wilhelm Vortmeyer, der als 1. Vorstandvorsitzender des SV Rödinghausen wirkte, sowie Ulrich Haseldiek, der ebenfalls elf Jahre in der Vereinsführung aktiv war. Auf eigenen Wunsch traten die beiden langjährigen Funktionäre nicht mehr zur Wiederwahl an. Der Klub fand für beide dankende Worte in einer Vereinsmeldung: "Ein besonderer Dank gilt Ernst-Wilhelm Vortmeyer und Ulrich Haseldiek für ihr langjähriges Engagement und ihren Einsatz für den SV Rödinghausen."

Nach der Verabschiedung wurde auf der Jahreshauptversammlung zudem ein neuer Vorstand gewählt: 1. Vorsitzender wird Matthias Berens, der laut Klub "seit vielen Jahren in Rödinghausen lebt und seitdem mit dem Verein verbunden ist." Berens kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. "Wir als neu gewählter Vorstand freuen uns auf die kommenden Aufgaben und gehen diese voller Tatendrang an", so der neue Vorstandsvorsitzende in der Vereinsmitteilung. In Ihren Ämtern bestätigt wurden Andreas Hettich als 2. Vorsitzender, sowie Alexander Müller als Geschäftsführer.

Abseits der Wahlen verkündete die Vereinsführung vor rund 100 anwesenden Mitgliedern weitere positive Neuigkeiten. So konnte das vergangene Geschäftsjahr erneut mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden, was laut Vereinsangaben "die sehr solide finanzielle Situation des Vereins unterstreicht."