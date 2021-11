Nach 22 Jahren: Lakers-Heimstätte vor Namensänderung

Wie die Associated Press (AP) vermeldet, wird die Heimarena der Los Angeles Lakers ab Weihnachten einen neuen Namen tragen. Die Lakers sollen dafür 700 Millionen Dollar kassieren.

Warmer Geldregen in der City of Angels: Einer Meldung der AP zufolge stehen die Lakers um Superstar LeBron James vor dem größten Namensrechts-Deal der Sportgeschichte. Crypto.com, ein Kryptowährungs-Unternehmen aus Singapur, habe die Namensrechte am bisher als Staples Center bekannten Veranstaltungsort in Downtown Los Angeles für die nächsten 20 Jahre erworben - für 700 Millionen Dollar.

Nach ihrer Öffnung 1999 ist dies die erste Namensänderung der Multifunktionsarena, in der neben den Lakers auch die Clippers, die WNBA-Mannschaft der Sparks und das NHL-Team der Kings ihre Heimspiele absolvieren. Die Clippers, ebenfalls in der NBA unterwegs, sollen jedoch nur kurze Zeit in der neu benannten Spielstätte auflaufen: 2024 endet der aktuelle Mietvertrag mit den Lakers. Anschließend werden die Clippers in eine eigene Arena, den Intuit Dome von Besitzer Steve Ballmer in Inglewood, ziehen.