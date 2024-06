Nach 20 Jahren bei Nike: Austria wird künftig von Macron ausgerüstet

Die Wiener Austria vollzieht zur neuen Saison einen Ausrüsterwechsel. So wird der Klub aus Favoriten künftig mit Trikots und Trainingswäsche des italienischen Sportartikel-Herstellers Macron ausgestattet. Für die Austria ein durchaus bemerkenswerter Schritt, war Nike doch über Jahrzehnte Ausrüster der "Veilchen".

Die Wiener Austria beendet mit Saisonende die Zusammenarbeit mit Nike und hat ab der neuen Saison einen neuen Ausrüster. So wird der italienische Sportartikel-Hersteller Macron den Bundesligisten künftig mit Trikots und Trainingswäsche ausstatten. Der neue Deal gilt für "mehrere Jahre", zudem sei "auch im Merchandising einiges geplant", erklärte der Klub am Dienstag. Warum die Austria dem Hersteller Nike nach über 20 Jahren den Rücken gekehrt hat, gab der Klub nicht bekannt. Finanzielle Gründe dürften den Klub wohl zu der Entscheidung bewogen haben.

Vorstand Harald Zagiczek meint: "Sie haben sich von Anfang an durch ihre Fähigkeit ausgezeichnet, einzigartige Designs zu kreieren. Ziel der Partnerschaft ist es, einen mutigen Auftritt hinzulegen und gleichzeitig die Geschichte und die Werte von Austria Wien in den gemeinsamen Produkten zu transportieren. Die ersten gemeinsamen Monate waren von gegenseitiger Wertschätzung und Inspiration geprägt. Die Tatsache, dass Macron persönlich bei der Mitgliederfeier anwesend war, zeigt, wie sehr man sich bereits mit Austria Wien identifiziert - das macht Lust auf das, was in den nächsten Jahren kommen wird - auf eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft."