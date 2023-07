Nach 19 Jahren für die Bruins: Bergeron beendet Karriere

Patrice Bergeron hat eine außergewöhnliche Karriere für beendet erklärt. In 19 Spielzeiten trug der Kanadier das Trikot der Boston Bruins.

War von 2003 an für die Bruins aktiv: Patrice Bergeron. Getty Images

Mit 38 ist Schluss. Das teilte Bergeron in dieser Woche mit und erklärte seine erfolgreiche Laufbahn als Eishockey-Profi für beendet. Nach 19 Spielzeiten in Diensten der Boston Bruins.

Ein paar Zahlen und Fakten: Für sein Heimatland Kanada holte Bergeron 2010 und 2014 olympisches Gold, wurde 2004 zudem Weltmeister. In der NHL gewann er 2011 gemeinsam mit Dennis Seidenberg den Stanley Cup. Titel in diesen drei Wettbewerben führen dazu, dass man zum exklusiven Triple Gold Club zählt. Insgesamt 30 Spieler inklusive Bergeron sowie Trainer Mike Babcock dürfen sich Mitglieder des Kreises nennen.

Für die Bruins stand Bergeron in 1294 Regular-Season-Spielen auf dem Eis. 1040 Punkte sammelte der Center mit dem Rechtsschuss für seine Farben, dazu 128 Zähler in 170 Play-off-Spielen. Und sechs Mal bekam er die Selke Trophy für den Stürmer mit dem besten Defensivverhalten überreicht.

Führungsspieler und Identifikationsfigur der Bruins

In Boston wurde Bergeron zu einer echten Legende - wegen seiner Leistungen auf dem Eis, aber auch in seiner Rolle als Führungsspieler, Identifikationsfigur und Repräsentant der Original-Six-Franchise.

"Als ich etwa zwölf Jahre alt war, bat ein Lehrer jeden in meiner Klasse, über seine Träume zu schreiben. Für mich war mein Traum schon klar: Eishockeyprofi zu werden", sagte der 38-Jährige am Dienstag in seiner Erklärung zum Rücktritt.

Wenn die Bruins am 12. Oktober zu Hause gegen die Chicago Blackhawks die neue Saison eröffnen, wird eine ihrer Legenden auf dem Eis fehlen.