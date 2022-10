Nach 1860-Niederlage: Elversberg wieder Tabellenführer - Aue siegt erneut und klettert

Mit einem umkämpften Remis zwischen dem SC Verl und Viktoria Köln wurde der 11. Spieltag bereits spannend eröffnet. Am Samstag unterlag 1860 im oberbayrischen Derby Ingolstadt, Elversberg ist dadurch wieder Erster. Aue siegt erneut und klettert. Dresden erwartet Osnabrück am Sonntag. Das Kellerduell in Halle steigt am Montagabend.

Erste Heimniederlage: 1860 verliert Tabellenführung

Finden die Löwen im Derby gegen Ingolstadt zurück in die Erfolgsspur? Nein! Nach dem Pokal-Aus in Illertissen (0:1) und dem 1:1 in der Liga beim BVB II verlor das Team von Trainer Michael Köllner am Samstag 1:2 gegen die Schanzer. 1860 fand ohne Kapitän Lex nur schwer ins Spiel und geriet durch ein Traumtor von Costly in Rückstand. Verlaats Versuch vor der Pause wurde vom FCI noch von der Linie gekratzt. Schmidts 0:2 konterte Skenderovic für die Löwen mit dem Anschluss, zum 2:2 reichte es aber nicht mehr. Für 1860 war es die erste Heimniederlage - mit Folgen.

Elversberg souverän - und wieder Erster

Durch die Niederlage der Löwen gibt es nämlich wieder einen Führungswechsel. Elversberg erledigte seine Hausaufgabe gegen Duisburg mit einem 3:0 souverän und steht wieder ganz oben. Mustafa sorgte für die Führung (12.), verpasste per Doppelpfosten für die klar den Ton abgebende SVE aber das 2:0. Das besorgte Koffi per Hacke (83.), ehe Suero Fernandez in der Nachspielzeit den Endstand markierte.

Wehen Wiesbaden bleibt dran

Wiesbaden rückt durch ein 1:0 in Zwickau bis auf zwei Zähler an 1860 heran. Die Gäste belohnten sich noch vor der Pause mit dem verdienten 1:0 durch Prtajin nach einem Standard. Am Erfolg änderte die Gelb-Rote Karte gegen Brumme in der Nachspielzeit nichts mehr.

Südwest-Derby geht an Mannheim

Mannheim hat sich durch einen Martinovic-Treffer in einem intensiv geführten Südwest-Derby gegen Saarbrücken durchgesetzt und damit auch das sechste Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Waldhof schiebt sich am FCS vorbei, bei dem es nicht mehr wirklich läuft. Nur ein Sieg aus den letzten acht Spielen (1/5/2) steht für die ambitionierte Koschinat-Elf.

Sieg Nummer zwei für Aue - Nollenberger lässt Bayreuth jubeln

Aue gewann unter Interimstrainer Carsten Müller erneut und hat Anschluss an das Tabellenmittelfeld gefunden. Bei Aufsteiger Oldenburg gab es ein 3:1. Baumgarts 1:0 für Erzgebirge egalisierte Taffertshofer kurz vor der Pause per Eigentor, doch die Sachsen gingen gleich nach dem Kabinengang durch Jastremski nach einer Ecke wieder in Führung. Danhof markierte den Schlusspunkt.

Auch Bayreuth atmet auf. In Meppen kam die SpVgg hellwach aus der Pause und schoss durch Nollenberger das Tor des Tages.

Dresden gegen Osnabrück: Duell zweier formstarker Teams

Der Sonntag startet um 13 Uhr mit der Partie zwischen Dresden und Osnabrück. Im Rudolf-Harbig-Stadion treffen zwei formstarke Teams aufeinander: Dynamo ist seit sechs Partien ungeschlagen, der VfL seit fünf. Zuletzt spielten die Teams in der 2. Bundesliga gegeneinander. Am 34. Spieltag 2019/20 trennten sie sich mit 2:2 - es war für ein Jahr Dresdens letzte Zweitliga-Partie, da die Sachsen als Tabellenletzter den Gang in Liga drei antreten mussten. Hoffnung gibt den Dresdnern sicherlich der direkte Vergleich mit den Niedersachsen. Osnabrück gewann in der dritten Liga noch nie gegen Dresden.

Akono trifft in letzter Sekunde - Verl erkämpft sich Remis

Zum Auftakt des 11. Spieltags empfing der SC Verl bereits am Freitagabend Viktoria Köln. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte waren es die derzeit stark aufspielenden Verler (zuletzt drei Spiele in Folge ungeschlagen), die zuerst stachen. Kapitän Corboz vollendete nach schöner Vorarbeit von Akono (69.). Nur drei Minuten später war diese Führung schon wieder egalisiert, weil Meißner nach einer Ecke zum Ausgleich traf (72.). Zum vermeintlichen Helden wurde dann André Becker, der fünf Minuten vor Schluss das Spiel endgültig drehte und auf 2:1 für die Gäste stellte (85.). Mit dem letzten Angriff entriss Akono der Viktoria den ersten Sieg seit dem vierten Spieltag dann doch noch (90. + 3).

Im zweiten Sonntagsspiel gastiert Rot-Weiss Essen bei der Zweitvertretung des SC Freiburg - es ist eine Premiere: Noch nie zuvor trafen die beiden Teams aufeinander. Gelingt dem Aufsteiger aus Essen der erste Auswärtserfolg (zwei Remis, drei Niederlagen)?

Kellerduell in Halle: Zieht BVB II am HFC vorbei?

Zum Abschluss des 11. Spieltags empfängt der Hallesche FC am Montagabend um 19 Uhr Borussia Dortmund II zum Kellerduell. Beide Mannschaften stehen mit acht Punkten auf einem Abstiegsplatz. Zuletzt stieg die Form der Borussia aber an. Neben dem Sieg in Zwickau (2:1) luchsten die Schwarz-Gelben am vergangenen Wochenende 1860 München (1:1) einen Zähler ab. Anders ist die Lage beim HFC, der aus den vergangenen drei Partien lediglich einen Punkt holte. Für die Dortmunder ist Halle einer der Lieblingsgegner in Liga drei. Noch nie verlor die Zweitvertretung des BVB gegen den kommenden Gegner (drei Siege, fünf Remis).