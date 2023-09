Nach 18 Jahren: Pionier Gerlinger verlässt Bayern

Der FC Bayern und Michael Gerlinger gehen ab Oktober getrennte Wege. Der langjährige Direktor Recht beim Rekordmeister wirkte in vielen Bereichen - auch beim Transfer von Javi Martinez.

Kaum ein noch so verdienter Trainer oder Spieler dürfte beim FC Bayern jemals mit derart vielen und wohlgesinnten Worten verabschiedet worden sein wie Michael Gerlinger am Mittwoch. Lange als Direktor Recht und zuletzt als Vice President Sports Business and Competitions wirkte der 50-Jährige in seinen 18 Jahren an der Säbener Straße zwar meistens im Hintergrund, dabei umso umfassender. Nun endet die gemeinsame Zeit zum 30. September.

"Ich bedaure, dass Michael den FC Bayern verlässt", sagt Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge, der Gerlinger 2005 als Vorstandschef zum FCB geholt hatte. "Mit seiner großen Expertise und seinem hervorragenden Netzwerk in der gesamten Fußballwelt hat er dem FC Bayern große Dienste erwiesen."

"Ich durfte Pionierarbeit für den FC Bayern leisten"

Beispielhaft nannte Rummenigge "die Gründung der European Club Association (ECA) und der UEFA Events SA, die Einführung von Abstellgebühren und Versicherungsschutz für unsere Nationalspieler oder die Verhandlung von Verteilerschlüsseln und Solidaritätsleistungen". Die Zusammenarbeit sei "immer eng und vertrauensvoll" gewesen.

"Ich durfte Pionierarbeit für den FC Bayern leisten", sagt Gerlinger selbst, etwa bei der Verpflichtung von Javi Martinez 2012, dem "ersten Klauseltransfer überhaupt im Fußball". Der Mittelfeldspieler hatte sich damals in Begleitung von Gerlinger durch die Hinterlegung der festgeschriebenen 40-Millionen-Euro-Ablösesumme aus seinem Vertrag bei Athletic Bilbao herausgekauft und war damit zum teuersten Bundesliga-Neuzugang geworden.

"Die Freude über viele Titel, besonders natürlich die Triple-Siege 2013 und 2020, werde ich immer in mir tragen", so Gerlinger, der beim FCB die juristische Abteilung, den Bereich der institutionellen Beziehungen und den Personalbereich aufbaute. Aber: "Nun war für mich der richtige Zeitpunkt zu gehen, auch wenn mir der Abschied vom FC Bayern überaus schwerfällt." Wohin es ihn zieht, ist noch ungewiss.

In der ECA, an deren Gründung er 2008 maßgeblich mitgewirkt hatte, saß der promovierte Jurist zwischen 2017 und 2021 im Vorstand. Sie hat sich längst zu einem mächtigen Player im europäischen Fußball entwickelt - sieht sich aber immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, vor allem die Topklubs zu begünstigen.