Nach 18 Jahren: Nadal vor Rutsch aus den Top Ten

Mit seiner Absage des Turniers in Indian Wells dürfte Rafael Nadal erstmals seit April 2005 den Kreis der zehn besten Spieler der Welt verlassen.

Vor Jahresfrist hatte Nadal beim Masters-Turnier in Indian Wells seinen vierten Titel nur knapp verpasst, als er im Finale gegen Taylor Fritz mit 3:6, 6:7 verlor. Die damals gewonnenen 600 Punkte beim Turnier der 1000er-Kategorie muss der Spanier nun allerdings wieder abgeben. Schließlich kann Nadal wegen einer Verletzung am Hüftbeuger nicht in Kalifornien aufschlagen. Auch für das folgende Turnier in Miami sagte er ab.

So wird es spätestens Anfang April mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einer Situation kommen, die das Herrentennis seit knapp 18 Jahren nicht kennt: eine Top Ten der Weltrangliste ohne Rafael Nadal. Aktuell rangiert der 36-Jährige mit 3315 Punkten noch auf Platz 8 - und damit schon zwei Plätze tiefer als noch in der Vorwoche.

Denn schon die 500 Punkte, die Nadal für seinen Turniersieg in Acapulco Ende Februar 2022 bekommen hatte, wurden nun nach 52 Wochen gestrichen. Auch in Mexiko konnte der 22-malige Grand-Slam-Sieger schließlich nicht an den Start gehen.

Damals überholte Nadal den 16 Jahre älteren Agassi

Durch den bevorstehenden Abzug der 600 Punkte aus Indian Wells wird er aber auch Felix Auger-Aliassime, Holger Rune und Hubert Hurkacz vorbeiziehen lassen, falls diese nicht überraschend allesamt einen sehr schwachen März erleben. Auch Cameron Norrie und Jannik Sinner befinden sich in Schlagdistanz.

Als Nadal im Alter von 18 Jahren am 25. April 2005 erstmals die Top Ten erreichte (und danach bis heute nicht verließ), überholte er damals einen gewissen 34 Jahre alten Andre Agassi. Tags zuvor hatte er im Finale von Barcelona Juan Carlos Ferrero besiegt.

Die Rangliste von damals: Federer, Hewitt, Roddick, Safin, Gaudio, Henman, Nadal, Agassi, Moya, Nalbandian.