Nach 17 Jahren: Chiellini verlässt Juventus

Juves Europameister Giorgio Chiellini verlässt die Alte Dame. 17 Jahre lang trug er das Trikot des italienischen Rekordmeisters.

"Ich überlasse meinen Platz den vielen Jungen, im nächsten Jahr werde ich nicht mehr hier sein", sagte der Abwehrspieler nach dem verlorenen Coppa-Italia-Finale gegen Inter am Mittwochabend.

Die zwei verbleibenden Ligaspiele werden für den 37-Jährigen die letzten im Juve-Trikot sein. Er verabschiedet sich ohne Titel in diesem Jahr.

2005 aus Florenz - 559 Partien für Juventus

Chiellini war 2005 von der AC Florenz nach Turin gekommen. Mit Juve wurde er neunmal Meister und fünfmal Pokalsieger, er bestritt 559 Partien für Juventus.

Als Führungsfigur und Kapitän der italienischen Nationalmannschaft feierte er im Sommer 2021 den EM-Titel (3:2 i. E. gegen England). Am 1. Juni gibt Chiellini seinen Abschied von der Squadra Azzurra im Duell des Europameisters mit Südamerika-Champion Argentinien im Londoner Wembley-Stadion. Aktuell stehen 116 Länderspiele (acht Tore) in seiner Vita.

Karriereende oder Wechsel? "Ich habe keine Eile"

Ob und wo er danach noch als Profi weiterspielen wird, sei noch nicht entschieden, fügte der Routinier am Mittwochabend noch an. "In den nächsten Woche werde ich das gut abwägen. Ich habe keine Eile."