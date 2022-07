Nach 16 Spielen: Neuer Zuschauer-Rekord bei der EM

Die EM in England stößt in neue Dimensionen vor. Nach der Hälfte der Spiele wurde der alte Zuschauer-Rekord jetzt bereits übertroffen.

Volles Haus in Manchester: 68.871 Fans waren in Old Trafford. IMAGO/Action Plus

Die Frauen-EM in England stößt in neue Dimension vor. Nach der Hälfte der Spiele wurde der alte Zuschauerrekord jetzt bereits übertroffen.

Die Europameisterschaft in England vermeldet nach 16 von 31 Spielen eine neue Bestmarke. Nach Abschluss von zwei Gruppen-Spieltagen vermeldeten die Organisatoren am Donnerstagabend 248.075 Stadionbesucherinnen und -besucher, die bisherige Bestmarke lag bei 240.045 Fans bei den Spielen der EM 2017 in den Niederlanden.

Es ist nicht die erste Bestmarke, die die Endrunde im Fußball-Mutterland aufgestellt hat: Das Eröffnungsspiel in Manchester im Old Trafford am 6. Juli zwischen England und Österreich (1:0) ging mit 68.871 Fans bereits als EM-Spiel mit den meisten Zuschauern in die Geschichte ein (vorher 41.301 beim EM-Finale 2013 in Solna/Schweden).

21.342 Fans beim Gruppenspiel Niederlande gegen Schweden (1:1) in Sheffield sorgten zudem für einen Rekord bei einem EM-Spiel ohne Beteiligung der Gastgebernation abseits der Endspiele.

Deutschland spielte bisher gegen Spanien (2:0) vor 16.037 und gegen Dänemark (4:0) vor 15.700 Zuschauern. Am Samstag (21 Uhr) geht es noch gegen Finnland, den Gruppensieg haben die DFB-Frauen allerdings bereits sicher in der Tasche.