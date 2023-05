Nach 16 Partien: Der FCK verliert wieder ein Derby

Der 1. FC Kaiserslautern hat, obwohl er mit dem Abstieg nie wirklich zu tun hatte, in der 2. Bundesliga momentan Probleme. Im Derby gegen Karlsruhe gab es einen weiteren Rückschlag.

Rund siebeneinhalb Jahre. So lange war die bisher letzte Derby-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern bis zum Sonntag her gewesen. Doch dann verloren die Roten Teufel mit 0:2 beim KSC. Die Serie des FCK ist damit gerissen.

0:2, so hieß das Ergebnis aus Sicht der Lauterer ebenfalls am 24. Oktober 2015, auch damals verloren sie in Karlsruhe. Was folgte, waren satte 16 Derbys ohne Niederlage: Weder gegen den KSC (drei Siege, drei Remis) noch gegen Erzrivale Waldhof Mannheim (ein Sieg, fünf Remis) oder den 1. FC Saarbrücken (drei Siege, ein Remis) hatten die Pfälzer verloren.

Der FCK ist das formschwächste Team der 2. Liga

Dass die Serie am Ende der insgesamt so erfolgreichen Saison 2022/23 gerissen ist, dürfte niemanden, der genau hinschaut, aktuell verwundern. Die letzten Wochen sind für Dirk Schuster und sein Team zum Vergessen: Im Zeitraum der vergangenen elf Partien holte der FCK nur einen Sieg und insgesamt sieben Punkte - weniger als jeder Konkurrent.

Auch im Karlsruher Wildpark verlor Dirk Schusters Team am Ende, wie schon sechs der vergangenen elf Spiele. Nur ein Sieg bei vier Remis sprang heraus. Am Sonntag spielte der FCK über weite Strecken ordentlich, die Chancenverwertung war jedoch mangelhaft, und der Rückstand zog dem Team den Stecker. Im Saisonfinale gegen Düsseldorf (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht daher die Stimmung auf dem Spiel.