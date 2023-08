Nach 16 Jahren: Nationalspieler Häfner kehrt nach Stuttgart zurück

Der vereinsinterne Toptorschütze der vergangenen Saison und Ex-Kapitän der MT Melsungen hat einen neuen Verein. Wie der TVB Stuttgart am Freitag mitteilte, wechselt Kai Häfner zu den Schwaben.

Handball-Nationalspieler Kai Häfner wechselt innerhalb der Bundesliga von der MT Melsungen zum TVB Stuttgart. Bei seinem neuen Klub unterschrieb der 34 Jahre alte Linkshänder einen Zweijahresvertrag. Erst zum Start dieser Woche war Häfner, der bereits in der Saison 2006/07 für die Stuttgarter spielte, als Kapitän bei seinem Ex-Klub abgesetzt worden.

"Als sich die Möglichkeit für uns eröffnete, Kai zu uns zu holen, war ich direkt überzeugt, dass er gut in unsere Mannschaftszusammenstellung passt. Er wird uns mit seiner Erfahrung und Abgeklärtheit direkt verstärken", sagte Stuttgarts Trainer Michael Schweikardt.

Beim TVB trifft Kai Häfner auf seinen sieben Jahre jüngeren Bruder Max. An alter Wirkungsstätte möchte sich der Rückraumspieler mit guten Leistungen für eine Nominierung für die Heim-Europameisterschaft im Januar empfehlen.

"Ich freue mich sehr, hier zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen. Mit voller Vorfreude blicke ich in die Zukunft und werde alles dafür geben, dass wir die Ziele gemeinsam als Team erreichen werden", wird Häfner in einer Stellungnahme des Vereins zitiert. Vergangene Saison war er mit 118 Treffern noch bester Torschütze in Melsungen, nun kehrt er in die Nähe seiner Heimat Schwäbisch Gmünd zurück.