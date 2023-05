Nach 15 Varianten: Reset in der Eintracht-Abwehr

Mal waren es Verletzungen, mal schlechte Leistungen - immer wieder musste Oliver Glasner seine Abwehr in dieser Saison umstellen. Zum Saisonfinale ist die Eintracht wieder ganz am Anfang angekommen.

Die Saison neigt sich ihrem Ende und damit auch für viele die Zeit in Frankfurt. In vielerlei Hinsicht sind Mannschaft und Trainerstab aktuell eine (Zweck-)Gemeinschaft auf Zeit. Damit auch ja keiner mehr auf andere Gedanken kommt, wird von den Protagonisten jede nur mögliche Chance ergriffen, die Zielsetzung gebetsmühlenartig zu wiederholen: Europa. Ob Conference League oder Europa League ist (zumindest in der Darstellung) erstmal egal, Hauptsache international spielen. Die erste Chance wartet in den verbleibenden zwei Bundesligaspielen gegen Schalke und Freiburg, wo man freilich auf Schützenhilfe aus Wolfsburg und Leverkusen angewiesen ist. Dann steht das Pokalfinale an. In Berlin hat man alles in der eigenen Hand. Zumindest theoretisch.

Denn die Offensivabteilung der Leipziger kommt pünktlich zum Saisonhöhepunkt ins Rollen. Erst im Halbfinale kam Freiburg unter die Räder. Vier Tore fielen in den ersten 45 Minuten - gegen eine eigentlich stabile und eingespielte Defensive um Matthias Ginter und Philipp Lienhart. Bei der Eintracht könnte manchem schon angst und bange werden. Alles in seiner Macht stehende hat Oliver Glasner in dieser Saison versucht. Doch mit der Stabilität in der Defensive hat es bisher nicht hingehauen.

Jetzt hat Glasner den Reset-Knopf gedrückt. Eine Dreierkette mit Tuta im Zentrum, Evan Ndicka links und Almamy Toure rechts machte ihre Aufgabe gegen zugegeben völlig harmlos Mainzer zuletzt recht souverän. Die drei zusammen, da war doch was? Richtig. Genau in dieser Formation feierte die Eintracht vor einem Jahr den Europapokalsieg gegen die Glasgow Rangers. Die drei waren auch zu Saisonbeginn auserkoren, vor Kevin Trapp für Ordnung zu sorgen. In der 1. Pokalrunde gegen Magdeburg (4:0), am 1. Spieltag gegen Bayern (1:6), im UEFA Im Super-Cup gegen Real Madrid (0:2) und bei der Hertha (1:1) funktionierte das Zusammenspiel nur bedingt. Dass es dann über neun Monate dauerte, ehe das Trio am 32. Spieltag wieder gemeinsam in der Startelf stand, lag mehr an Toures langer Verletzung als an schlechten Leistungen.

Denn im Grunde wurde es nicht wirklich besser - egal wen Glasner aufs Feld schickte. In einer Viererkette blieb sich zumindest das Zentrum treu. In den wettbewerbsübergreifend sieben Pflichtspielen mit dieser Grundformation verteidigten ausnahmslos Tuta und Ndicka in der Mitte. Die Verteidiger links und rechts mit einbezogen gab es dabei vier verschiedene Zusammensetzungen. In der Dreierkette dagegen wurde je nach verfügbarem Personal wild zusammengewürfelt - in gleich elf verschiedenen personellen Zusammensetzungen. In Summe also 15 Varianten in 46 Pflichtspielen.

Ein paar Beispiele: Tuta, Ndicka und Makoto Hasebe absolvierten die meisten gemeinsamen Spiele (12), dicht gefolgt von der Kombination Tuta, Ndicka und Kristijan Jakic (9). Tuta und Ndicka spielten aber auch einmal mit Hrvoje Smolcic. Smolcic wiederum spielte mal mit Tuta und Jakic und gleich drei Mal mit Jakic und Ndicka. Zwei Mal durfte auch Lenz mit Hasebe und Tuta spielen. Hasebe stand auch mal mit Tuta und Smolcic auf dem Platz. Aber gut jetzt. Vollstes Verständnis für all diejenigen, der hier den Überblick verloren haben. Dabei waren das wie gesagt längst nicht alle Varianten.

Mit Ndicka und Toure sitzen zwei der jetzt (wieder) gefragten Verteidiger im gleichen Boot wie Glasner. Ndicka will den Verein verlassen und wähnte sich zwischenzeitlich schon auf dem Weg nach Barcelona, seine äußerst durchwachsene Saison dürfte ihm jetzt eher einen Platz in der Kategorie AS Rom sichern. Dort weilte zuletzt sein Berater. Toure muss den Verein verlassen, da sein Vertrag nicht verlängert wird. Der Saisonverlauf des 27-Jährigen hat Parallelen zum Vorjahr. Auch da fehlte Toure lange verletzt, wurde im Saisonfinale aber gebraucht und stand gegen Barcelona, West Ham und Glasgow auf dem Platz und avancierte so zu einem der Helden von Sevilla.

Sevilla ist dieses Jahr Berlin, die Rolle dort konnte jedoch ähnlich werden. Glasner hat das jüngst schon geahnt. "Ich habe zu ihm vor ein paar Wochen gesagt, als wir noch gar nicht wussten, dass wir ins Finale kommen: 'Alma, mein Gefühl sagt mir, du wirst das Finale wieder spielen für uns.' Das war einfach ein Bauchgefühl, das ich hatte. Und das ist jetzt auch gar nicht so unrealistisch." Schafft es Toure erneut, sich trotz wenig Spielpraxis einzufinden, wäre viel gewonnen. Denn die Alternativen sind rar. Smolcic ist wegen einer Meniskusverletzung in dieser Saison kein Thema mehr, Jakic nach einer Wadenverletzung noch nicht im Mannschaftstraining und Hasebe mit seinen 39 Jahren nach einer langen Saison mit den Kräften allmählich am Ende.

Das 3:0 gegen Mainz war sicher kein Gradmesser, doch es könnte genau das Spiel gewesen sein, was die Eintracht jetzt gebraucht hat. Selbstvertrauen, speziell für Ndicka, Tuta und Toure. "Die drei haben es heute sehr gut gemacht. Mutig im Verteidigen, sehr konsequent, wenn ich an Evan denke, als er reingrätscht. Bei Ballgewinnen haben wir schnell nach vorne gespielt, wo wir zuletzt zu passiv waren. Großes Kompliment an die drei", lobte Glasner. Die Bewerbung für die Startelf beim Pokalfinale muss das Trio am Samstag auf Schalke mit einem weiteren Empfehlungsschreiben untermauern.