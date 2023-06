Nach 15 Monaten wieder im Tor: Für Trapp geht es um sein Standing

Beim Benefiz-Länderspiel gegen die Ukraine wird Kevin Trapp (32) erstmals seit 15 Monaten wieder zwischen den Pfosten des DFB-Teams stehen. Dabei geht es für den Frankfurter auch um seinen Platz im Torhüter-Team.

Zumindest für Kevin Trapp ist das Benefiz-Länderspiel am Montag gegen die Ukraine eine ganz besondere Angelegenheit: Erstmals seit 15 Monaten wird der Frankfurter wieder im Tor der Nationalmannschaft stehen, erstmals seit mehr als zweieinhalb Jahren winkt ihm ein Auftritt über die volle Spielzeit. Bereits drei Tage vor dem Anpfiff hatte Bundestrainer Hansi Flick den 32-Jährigen über den anstehenden Einsatz informiert, entsprechend gut gelaunt trat Trapp am Samstag bei der Pressekonferenz des DFB vor die Medien. "Ich freue mich, die Chance zu bekommen. Ich will mich beweisen und gehe davon aus, dass es 90 Minuten werden, wenn nichts Außergewöhnliches passiert", so der Keeper vor seinem siebten Länderspiel. Dass dies zugleich das 1000ste Jubiläumsspiel in der DFB-Geschichte ist, sei "ein schöner Meilenstein".

Zuletzt wurde Trapp am 26. März 2022 in Sinsheim beim 2:0-Testspielsieg gegen Israel zur Halbzeit für Marc-André ter Stegen eingewechselt. Am 11.11.2020, damals noch unter Joachim Löw, durfte er beim 1:0-Erfolg im Test gegen Tschechien durchspielen. Dass ihn Flick diesmal wieder in die Startformation beruft, bot sich geradezu an, da ter Stegen erst am Freitagabend nach einer Japan-Reise des FC Barcelona zum DFB-Aufgebot stieß und am Samstag erstmals mit dem Team trainierte.

Im kicker-Shop: Die Produkte zum 1000. Länderspiel

Für Trapp geht es am Montag darum, seinen Platz im Torhüter-Ranking zu festigen. Bei der WM reiste er als dritter Torhüter hinter Manuel Neuer und ter Stegen mit nach Katar, der diesmal als dritter Keeper nominierte Bernd Leno vom FC Fulham musste zuhause bleiben. Solange der nach seinem Skiunfall mit Schien- und Wadenbeinbruch um die Rückkehr kämpfende Neuer nicht wieder eine Alternative darstellt, ist Trapp erster Nachrücker bei einem Ausfall ter Stegens. "Die Rollen sind klar, da hat sich jeder einzufügen, und das passt auch wunderbar im Torhüterteam", sagt Trapp, "die Situation ist klar kommuniziert, von daher weiß ich auch, was meine Aufgaben sind". Das ändere allerdings nichts daran, "dass ich trotzdem den Ehrgeiz besitze, mich hier durchsetzen zu wollen".