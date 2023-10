Nach 15 Monaten: Südafrika wieder Erster der Weltrangliste im Rugby

Die Ergebnisse bei der Rugby WM in Frankreich haben auch Auswirkungen auf die Weltrangliste im Rugby: Dort thront Südafrika wieder ganz oben.

15 Monate lang hatte der Titelverteidiger nicht mehr auf dem Platz an der Sonne im Welt-Rugby gestanden. Vielmehr wurden die Springboks im Juli 2022 zunächst von Frankreich vom Thron gestoßen. Doch die Franzosen konnten sich nur kurze Zeit an der Spitze halten, Ende Juli 2022 sprang Irland nach ganz oben. Und die Iren gaben ihre Führungsposition durch eine 17 Spiele andauernde Siegesserie auch nicht mehr ab.

Doch das Viertelfinale bei der WM in Frankreich am Wochenende sorgte nun für Verschiebungen an der Spitze der Weltrangliste. Südafrika, das am Sonntagabend Gastgeber Frankreich denkbar knapp mit 29:28 ausgeschaltet hatte, kehrt nach 15-monatiger Pause wieder auf Rang eins der Weltrangliste zurück. Dies geht aus dem aktuellen Ranking hervor, das die World Rugby Union am Montag auf der Verbands-Website veröffentlichte.

Irland, das bereits einen Tag zuvor in einem epischen Match mit 24:28 gegen Neuseeland unterlag, rutschte auf den dritten Rang zurück. Die All Blacks, die zuvor auf Rang vier notiert waren, machten durch ihren Halbfinaleinzug zwei Ränge gut und sind die ersten Verfolger Südafrikas.

Die beiden Giganten des Rugbys gelten nach ihren beeindruckenden Auftritten in der ersten K.-o.-Runde auch als Favoriten auf den Einzug in das Finale, das am 28. Oktober in Paris ausgetragen wird. Am kommenden Freitag empfängt Neuseeland zunächst im ersten Semifinale den Weltranglisten-Achten Argentinien, am Samstag kommt es dann im zweiten Halbfinale zur mit Spannung erwarteten Neuauflage des WM-Finals von 2019 zwischen England, das Rang sieben belegt, und Südafrika.

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft ist von der Weltspitze noch ein gutes Stück entfernt. Im aktuellen Ranking belegt Deutschland den 32. Platz, gegenüber der letzten Liste gab es keine Veränderung. Wie in anderen Sportarten üblich gelangen die größten Sprünge eher auf den hinteren Rängen. Slowenien machte am meisten Boden gut, für die Slowenen ging es um acht Plätze nach vorne auf Rang 72.