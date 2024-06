Nach "15 Minuten Hölle" der Held: Gjasulas wilde Achterbahnfahrt

Mit einem 2:2 gegen Kroatien wahrte Albanien seine kleine Restchance auf die K.-o.-Phase der Europameisterschaft. Die prägende Figur der Albaner war am Mittwochnachmittag Klaus Gjasula, der bei seinem ersten EM-Einsatz eine Achterbahnfahrt der besonderen Sorte erlebte.

Als wäre die Geschichte, mit 34 Jahren erstmals bei einer Europameisterschaft auf dem Platz zu stehen, noch nicht genug, um von einem unvergesslichen Erlebnis zu sprechen. Nein, die rund 25-minütige Achterbahnfahrt, die Klaus Gjasula am Mittwochnachmittag erlebte, hätte wohl getrost für mehrere Spiele gereicht - doch von vorne.

"Ich bin reingekommen, um das Spiel zu beruhigen - das ist mir überhaupt nicht gelungen"

Im zweiten EM-Gruppenspiel hatten Gjasulas albanischen Landsmänner einen starken Auftritt hingelegt und zur Halbzeit verdient mit 1:0 geführt. Nach Wiederanpfiff allerdings kamen die Kroaten mehr und mehr auf, der Ausgleich lag in der Luft. Also, so dachte sich Albanien-Coach Sylvinho, war es Zeit, den abgebrühten Defensivmann in die Partie zu werfen. "Ich bin reingekommen, um das Spiel so ein bisschen zu beruhigen", erklärte der Darmstädter bei RTL.

Aber, musste Gjasula wenig später feststellen, "das ist mir persönlich überhaupt nicht gelungen. Ich bin da erstmal die ersten 15 Minuten durch die Hölle gegangen." Wie diese Hölle aussah? Nach Gjasulas Einwechslung in der 72. Minute dauerte es gerade einmal zwei Minuten, ehe Andrej Kramaric den Bann für die Kroaten brach und zum Ausgleich traf. Und noch einmal zwei weitere Minuten, ehe die Kroaten das Spiel gänzlich zu ihren Gunsten gedreht hatten. Weil Gjasula bei einer Klärungstat von Kapitän Berat Djimsiti im Weg stand und den Ball unglücklich mit dem Schienbein ins eigene Netz bugsierte.

Erstes EM-Spiel, erstes Länderspieltor - und der gefeierte Held

Damit war die Geschichte allerdings noch nicht auserzählt, Stichwort Achterbahnfahrt. Die sollte nämlich trotz Gjasulas Horror-Auftakt doch noch einen positiven Ausgang nehmen. Dass ihm der Ball in der fünften Minute der Nachspielzeit vor die Füße fiel, er ihn satt mit links traf, der Schuss links unten einschlug und er letztlich dank seines ersten Tores im albanischen Dress als gefeierter Held der vielen angereisten Fans zum Jubel abdrehte, war für Gjasula klassisch "eine Geschichte, wie sie der Fußball so schreibt. Nach dem Eigentor und ein, zwei nicht so guten, gelungenen Aktionen, dann das Tor - da brechen dann natürlich alle Emotionen aus."

Emotionen, die die Albaner nun ins dritte und alles entscheidende Gruppenspiel gegen Spanien (Montag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) mitnehmen wollen. Gegen den Mit-Favoriten braucht es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Sieg, um die Segel bei der zweiten EM-Teilnahme der Verbandsgeschichte nicht schon streichen zu müssen. "Wir wissen, dass es gegen Spanien natürlich nochmal eine Mammut-Aufgabe wird. Wir werden alles einwerfen, wie auch heute, und probieren das Maximale rauszuholen", versichert Gjasula. "Wir wissen, dass wir eigentlich einen Dreier brauchen, um die Gruppe zu überstehen und wir werden alles daran setzen, unser Bestmögliches abzurufen. Dann werden wir sehen - aber die Unterstützung ist unglaublich."