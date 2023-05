Nach 15 Jahren: Witsel spielt nicht mehr für Belgien

Axel Witsel wird nicht mehr für Belgien auflaufen. Der Ex-Dortmunder erklärte am Freitag seinen Rücktritt.

130 Spiele (zwölf Tore) hat Axel Witsel für Belgien absolviert. 2022 lief er noch sechsmal in der Nations League für die Roten Teufel auf und stand beim überraschenden Vorrunden-Aus bei der WM Ende 2022 in Katar dreimal in der Vorrunde über 90 Minuten für sein Heimatland auf dem Platz. Dort wird er künftig nicht mehr im Dress der Belgier zu finden sein.

Der ehemalige Dortmunder, der von August 2018 bis Juni 2022 145 Pflichtspiele für den BVB bestritt (105 davon in der Bundesliga, 10 Tore), will sich voll auf seinen aktuellen Klub Atletico Madrid konzentrieren.

Es ist für mich wichtig, mehr Zeit für meine Familie zu haben und den Fokus auf meinen Verein zu legen. Axel Witsel

"Nun ist es für mich wichtig, mehr Zeit für meine Familie zu haben und den Fokus auf meinen Verein zu legen", erklärte Witsel in den sozialen Medien. Mit Atletico belegt er fünf Spieltage vor Saisonende in La Liga den zweiten Platz.

"Es hat mich mit großem Stolz erfüllt, dass ich mein Land in den letzten 15 Jahren vertreten durfte", ließ der 34-jährige Mittelfeldspieler, der vor allem auf der Sechs seine Stärken hat, wissen. Witsel feierte 2008 sein Debüt im Trikot der Belgier, mit denen er 2018 bei der WM in Russland immerhin Dritter wurde.