Nach 15 Jahren: Hollywood-Klub Wrexham ist zurück in League Two

Hollywood kommt in die League Two: Einen Spieltag vor Saisonende der fünften englischen Liga hat der AFC Wrexham den Aufstieg zurück in die League Two perfekt gemacht.

Nach 87 Jahren in der englischen Football League sah sich der Arbeiterverein aus dem Norden von Wales im Jahr 2008 am Boden angekommen. Am Ende der Saison 2007/08, einem Jahr, in das man mit Aufstiegshoffnungen gegangen war, stieg Wrexham erstmals wieder aus der League Two, Englands vierthöchster Spielklasse, ab. Ein tiefer Schlag für den früher so erfolgreichen Verein, der noch in den 1970er Jahren im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger gestanden hatte.

Wrexham scheitert mehrmals in den Play-offs

Mehrere Versuche zum Wiederaufstieg folgten, doch Mal um Mal sollte es einfach nicht sein. Da in der National League, der fünften englischen Spielklasse, nur einem Team der direkte Aufstieg gewährt wird, wird der zweite Aufsteiger über die Aufstiegs-Play-offs ermittelt und diese sollten zu verbranntem Boden für Wrexham werden.

2010/11 scheiterte man dort im Halbfinale an Luton Town, und auch im Folgejahr bedeutete Luton das Ende der Aufstiegshoffnungen. Eine dritte Niederlage in den Play-offs, diesmal im Finale gegen Newport, zog die nächste sportliche Talfahrt für Wrexham nach sich, die Saison 2019/20 beendeten die "Red Dragons" auf einem enttäuschenden 19. Platz in der National League.

Neue Hoffnung unter neuen Besitzern

Im November 2020 sollte dann aber neue Hoffnung am "Racecourse" aufkeimen, schließlich zog geballter Hollywood-Glanz in Wrexham ein, als die beiden Schauspieler Ryan Reynolds ("Deadpool") und Rob McElhenney ("It's always sunny in Philadelphia") den Klub im November 2020 aufkauften. Die beiden Hollywood-Stars spülten neues Geld in die Kassen des klammen Arbeitervereins, kolportierte 2,3 Millionen Euro investierten die neuen Besitzer in den Klub.

Und dieses Geld sollte sich auszählen: Nach einem achten Platz im ersten Jahr unter den neuen Besitzern, zog Wrexham erneut in die Aufstiegs-Play-offs ein, nur um dort wieder einmal zu scheitern: Grimsby Town beendete Wrexhams Aufstiegshoffnungen im vergangenen Jahr.

Reynolds wird emotional: "Danke Wrexham"

Zurück in der Gegenwart, 15 Jahre nach dem Abstieg in die National League, hat es endlich geklappt. Paraden des ehemaligen englischen Nationaltorhüters Ben Foster und Tore von Starspieler Paul Mullin (38 Saisonspiele) verhalfen Wrexham zum ersten Tabellenplatz, der dem walisischen Klub nach einem 3:1 gegen Boreham Wood am Sonntagabend, einen Spieltag vor Saisonende, nicht mehr zu nehmen ist.

Damit bleiben Wrexham die gefürcheten Play-offs in dieser Saison erspart, im kommenden Jahr wird der Hollywood-Klub wieder in der League Two an den Start gehen. Auch Besitzer Reynolds meldete sich aus dem Freudentaumel. "Alles, was ich besitze, stinkt nach Champagner, Bier und Gras", schrieb der Schauspieler nach dem geglückten Aufstieg auf seinem Twitter-Account. "Diese Stadt und dieser Sport gehören zu den romantischsten Dingen der Welt, danke Wrexham."