Nach 14 Jahren in der Bundesliga: Benkarth wechselt nach Lyon

Laura Benkarth hat sich nach 188 Einsätzen in der Frauen-Bundesliga Olympique Lyon angeschlossen. Nach fünf Jahren beim FC Bayern war der Vertrag der ehemaligen Nationaltorhüterin nicht verlängert worden.

Olympique Lyon verstärkt das Torwartteam seiner Frauenmannschaft mit Laura Benkarth. Die 30-Jährige, die zuletzt beim FC Bayern aktiv war, unterschrieb beim amtierenden Meister der Division I Feminine einen Vertrag bis 2025. Das gab der französische Verein am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Kreuzbandriss beendet Bayern-Zeit

Benkarth stammt aus der Jugend des SC Freiburg, wo sie ab 2009 auch ihre ersten Schritte in der Bundesliga der Frauen machte. 2018 wechselte sie nach München, konnte dort ihr Debüt wegen eines Kreuzbandrisses allerdings erst im Frühjahr 2019 feiern. Mit der Zeit stieg die Torfrau aber zur unumstrittenen Nummer 1 bei den Bayern auf und hatte maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Münchnerinnen, insbesondere an der Meisterschaft 2021, als sie in der gesamten Hinrunde nur ein Gegentor per Elfmeter hinnehmen musste.

Im Dezember 2021 zog sich Benkarth erneut einen Kreuzbandriss zu und verlor damit auch ihren Stammplatz an die junge Marie Luisa Grohs, den sie sich nicht mehr zurückerobern konnte. In der abgelaufenen Spielzeit kam sie nur noch auf zwei Einsätze zwischen den Pfosten. Nach fünf Jahren und 72 Pflichtspielen (43 ohne Gegentor) im Trikot des FC Bayern wurde ihr zum Ende der vergangenen Saison auslaufender Vertrag nicht verlängert. Insgesamt bestritt sie 188 Spiele in der Bundesliga und gewann mit den Bayern-Frauen zwei Meisterschaften.

Viele Erfolge, aber wenig Spiele im Nationaldress

Auch mit der Nationalmannschaft feierte Benkarth einige Erfolge. Bereits mit den Juniorinnen gewann sie 2009 die U-17-Europameisterschaft und 2010 die U-20-Weltmeisterschaft, bei beiden Turnieren blieb sie als Ersatztorhüterin jedoch ohne Einsatz. Bei der U-20-Weltmeisterschaft 2012 in Japan absolvierte die Freiburgerin dagegen alle Spiele, beendete das Turnier als Vizeweltmeisterin und wurde dazu mit dem "Goldenen Handschuh" für die beste Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.

Im selben Jahr folgte die erstmalige Nominierung für die A-Nationalmannschaft, ihr Debüt feierte sie allerdings erst 2015 im Länderspiel gegen England. Insgesamt kommt sie auf elf Länderspieleinsätze. Benkarth gewann mit der deutschen Mannschaft die Europameisterschaft 2013 sowie Olympia-Gold 2016 und nahm an den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 teil, blieb bei all diesen Turnieren jedoch ohne Einsatz.

"C'est de la 'Deutsche Qualität'"

OL-Trainerin Sonia Bompastor und Sportchef Simon Pouplin nahmen ihre neue Spielerin in Empfang und gaben an, insbesondere deren Erfahrung zu schätzen. Olympique Lyon - mit 16 Meistertitel, zehn Pokalsiegen und acht Champions-League-Triumphen der erfolgreichste europäische Frauenfußballverein - begrüßte die 30-Jährige auf den digitalen Kanälen mit den Worten: "Une nouvelle gardienne est arrivée à Lyon et c'est de la 'Deutsche Qualität'" - "Eine neue Torfrau ist in Lyon angekommen und sie ist von deutscher Qualität". Bei ihrem neuen Verein konkurriert Benkarth mit Christiane Endler sowie Nachwuchstalent Feerine Belhadj um den Platz als Stammtorhüterin.