Nach 14 Jahren im Verein: Klink verlässt Bayer Richtung Basel

Torhüterin Anna Klink verlässt Bayer 04 Leverkusen. In der Schweiz wird sie künftig von einer Landsfrau trainiert.

Es bleibt beim Rhein, nur geht es einige Kilometer stromaufwärts. Anna Klink, 14 Jahre in Diensten von Bayer 04 Leverkusen, hütet künftig das Tor des FC Basel.

"Ich habe eine neue Herausforderung mit der Ambition gesucht, wieder aktiv auf dem Platz stehen zu können", wird die 28-Jährige in der Mitteilung des Werksklubs zitiert. Die Entscheidung, "den Klub nach all den Jahren zu verlassen", sei ihr "aber alles andere als leicht gefallen". Klink kam in der abgelaufenen Spielzeit nur auf drei Einsätze in der Liga, die ebenfalls 28-jährige Friederike Repohl war zuletzt die Nummer eins bei Bayer.

Schon 2011 in der Bundesliga

2009 war Klink zu den U-15-Juniorinnen von Bayer 04 gestoßen und gab bereits 2011 ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga. Ab 2015/16 war sie Stammspielerin, später "Führungsspielerin und Identifikationsfigur", wie der Verein schreibt.

"Anna ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich in einem anderen Umfeld noch einmal neu zu beweisen. Nach all ihren Verdiensten für den Klub, sowohl auf als auch neben dem Platz, sind wir ihrer Bitte entgegengekommen", betonte Thomas Eichin, Leiter Frauen und Nachwuchs bei Bayer 04.

Pokalfinale knapp verpasst - Kulig coacht Klink

Die gebürtige Engelskirchenerin stieg mit den Bayer-Frauen ab und wieder auf, erreichte im DFB-Pokal 2021/22 das Halbfinale und verpasste das Finalticket erst im Elfmeterschießen gegen Turbine Potsdam. Mit insgesamt 179 Pflichtspiel-Einsätzen ist Klink Rekordspielerin der Bayer-Frauen und verlässt Leverkusen in Richtung Schweiz mit "unheimlich schönen Erinnerungen, für die ich einfach nur dankbar bin. Mein Herz wird immer schwarz-rot schlagen."

Ihre künftige Trainerin am Rheinknie ist in Deutschland keineswegs unbekannt. Ex-Nationalspielerin Kim Kulig heuerte kürzlich beim FCB an.