Nach 14 Jahren: Hertha-Präsident Gegenbauer tritt zurück

Werner Gegenbauer hat wie erwartet seinen Rücktritt als Präsident von Hertha BSC erklärt. Damit endet eine lange Ära.

Am Sonntag wäre er womöglich abgewählt worden, jetzt kommt Werner Gegenbauer dieser Schmach zuvor: Am Tag nach dem Klassenerhalt von Hertha BSC ist der langjährige Präsident wie im Vorfeld schon erwartet von seinem Amt zurückgetreten.

"Ich habe heute gegenüber dem Präsidium meinen Rücktritt als Präsident von Hertha BSC erklärt. Auch den Aufsichtsrat um seinen Vorsitzenden Herrn Dr. Torsten-Jörn Klein sowie die Geschäftsführung der Hertha BSC GmbH und Co. KG habe ich über meine Entscheidung informiert", heißt es in dem Statement von Gegenbauer.

Zuvor hatten sich die Berliner bereits mit Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller auf ein Ende der Zusammenarbeit zum 31. Oktober 2022 verständigt.

Im Oktober 2020 nur 54 Prozent der Stimmen

Vor fast genau 14 Jahren, am 23. Mai 2008, war Gegenbauer, zuvor Vorsitzender des Aufsichtsrates, zum Präsidenten der Berliner gewählt worden, war zuletzt aber alles andere als unumstritten. Als er im Oktober 2020 bis 2024 im Amt bestätigt worden war, hatte er nur 54 Prozent der Stimmen erhalten, obwohl es keinen Gegenkandidaten gegeben hatte.

Aber es gibt Momente für Neuanfänge. Und ich denke und spüre, dass heute ein solcher Moment gekommen ist. Werner Gegenbauer

"Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht. Hertha BSC steht auf einem guten Fundament. Aber es gibt Momente für Neuanfänge. Und ich denke und spüre, dass heute ein solcher Moment gekommen ist. Mit meinem Entschluss möchte ich einen Neuanfang für die Zukunft von Hertha BSC einleiten", wird Gegenbauer zitiert, der zudem ausdrücklich klarstellen will, "dass die momentanen Unstimmigkeiten mit unserem Investor bei meiner Entscheidung keine Rolle gespielt haben. Diese Auseinandersetzung ist nie eine persönliche gewesen. Es ist eine Kontroverse zwischen Hertha BSC und der Tennor Holding."

Abwahlantrag lag vor

Nach kicker-Informationen hatte der Aufsichtsrat Gegenbauer bereits in einer Sitzung Anfang Mai, zu der der Präsident einbestellt wurde, den Rücktritt nahegelegt. Für die Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag - einen Tag nach Gegenbauers 72. Geburtstag - hatte unter anderem ein Abwahlantrag gegen ihn vorgelegen.

Manske übernimmt "kommissarisch das Präsidium"

Wie geht es nun weiter? "Gemäß § 10 Ziffer 6 und § 19 Ziffer 2 der Satzung des Hertha BSC e.V. wird eine Nachwahl stattfinden, um die personelle Lücke zu schließen", ließ Hertha in einer Stellungnahme wissen. So soll die Nachwahl "in einer noch festzusetzenden außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Ende Juni/Anfang Juli 2022 stattfinden. Bis dahin führt der stellvertretende Präsident, Herr Thorsten Manske, kommissarisch das Präsidium."