Nach 13 Jahren Reims: Joly verstärkt Leipzig

Der vierte Sommerneuzugang von Frauen-Bundesligist RB Leipzig steht fest: Lou-Ann Joly wechselt von Stade Reims zu den Sächsinnen.

Nach Torhüterin Lina von Schrader von der TSG Hoffenheim, Abwehrspielerin Julia Landenberger, die letzte Saison schon vom FC Bayern ausgeliehen war und nun fest bei RB ist, und Offensivspielerin Giovanna Hoffmann, die von Bundesliga-Konkurrent SC Freiburg kommt, hat RB Leipzig für seine zweite Saison in der Frauen-Bundesliga nun auch Lou-Ann Joly an Land gezogen. Die 22-jährige Französin wechselt von Stade Reims und hat in Leipzig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Nach 13 Jahren in Reims verlässt Joly, deren Vertrag beim französischen Erstligisten ausgelaufen war, erstmals die Rot-Weißen. Auch, weil sie "nach einer neuen Herausforderung in einer neuen Liga gesucht habe". Die findet sie nun in Leipzig. "Ich freue mich riesig, Teil dieses Vereins zu werden, der jung und ehrgeizig ist und sich wirklich weiterentwickeln will“, wird Joly auf der Website von RB zitiert,

Erfahrung und Dynamik auf der Sechserposition

Bei RB, das seine erste Saison in der Frauen-Bundesliga auf Rang 8 abgeschlossen hat, zeigte sich Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- & Mädchenfußball, "sehr glücklich, Lou-Ann in unserem Team begrüßen zu dürfen. Trotz ihres jungen Alters bringt Lou-Ann bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau mit. Auf der Sechserposition überzeugt sie mit Dynamik und starkem Zweikampfverhalten", so Odebrecht über Joly, die künftig mit der Rückennummer 6 auflaufen wird.

Joly verfügt zudem "über eine hohe Spielintelligenz und ist als Box-to-Box-Spielerin in der Lage, das Spiel nach vorne zu tragen und unsere Offensive zu unterstützen".