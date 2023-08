Nach 13 Jahren: Arnautovic kehrt zu Inter zurück

Marko Arnautovic nimmt bei Inter Mailand einen neuen Anlauf, nachdem sein erster Versuch bei den Nerazzurri nicht von persönlichem Erfolg gekrönt war.

Der FC Bologna lässt den mittlerweile 34-jährigen Stürmer zu Inter ziehen. Der Klub leiht den Österreicher zunächst für eine Saison aus und besitzt danach eine Kaufoption. Alles in allem soll der Deal laut Medienberichten bis zu zehn Millionen Euro umfassen. Bereits 2009 war der damals 20-Jährige zu Inter gewechselt. In der Saison 2009/10 gelang zwar das Triple, allerdings kam Arnautovic nur auf drei Einsätze in der Serie A, sodass sein persönlicher Beitrag überschaubar war.

Jetzt nimmt er also einen neuen Anlauf. " Für mich ist es eine große Ehre, wieder für Inter zu spielen. Als ich vor dreizehn Jahren hier war, war ich eher ein Fan als ein Spieler, aber jetzt bin ich hier, um der Mannschaft zu helfen und zu gewinnen", wird Arnautovic zitiert.

Rückblickend sieht er sich selbst durchaus kritisch. Er sei früher ein "Hitzkopf" gewesen und habe nicht so viel über Fußball nachgedacht. "Jetzt ist alles anders, ich habe eine Familie und bin ruhiger geworden", schätzt sich Arnautovic ein.

Arnautovic: "Ich möchte eine Trophäe gewinnen"

Seine Vorsätze bei Inter sind klar: "Ich möchte eine Trophäe gewinnen." Beim FC Bologna zeigte er zuletzt seine Qualitäten und erzielte in zwei Jahren in 54 Spielen 24 Tore - eine Quote mit der wohl auch Coach Simone Inzaghi zufrieden wäre.

Im Sturm haben Edin Dzeko (Fenerbahce) und Romelu Lukaku (Chelsea) den Klub verlassen. Neben Lautaro Martinez kam Marcus Thuram aus Gladbach als Verstärkung. Konkurrenz bekommt er jetzt von Arnautovic, der bereits sein erstes Training mit den neuen Kollegen hinter sich hat.

Das erste Spiel der neuen Saison steigt am Samstag (20.45 Uhr) gegen Monza.