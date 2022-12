Nach 1036 Tagen: Heimspiel des ERC Ingolstadt ausverkauft

Nicht nur sportlich läuft es beim ERC Ingolstadt. Die Panther locken auch wieder die Zuschauer ins Stadion. Besonders zum Jahresausklang.

Neun Siege aus den letzten elf Spielen, zuletzt drei Dreier in Folge, Platz zwei in der DEL hinter den enteilten Münchnern - es läuft beim ERCI.

Den Fans ist das nicht verborgen geblieben. Nach fast drei Jahren freut sich Ingolstadt in der DEL wieder über eine ausverkaufte Heim-Arena. Wie die Oberbayern am Dienstag mitteilten, gibt es für das letzte Heimspiel des Jahres an diesem Freitag (19.30 Uhr) gegen die Augsburger Panther keine Karten mehr.

4815 Zuschauer passen in die Saturn-Arena. Letztmals war sie vor 1036 Tagen beim 3:2 nach Penaltyschießen am 28. Februar 2020 ausverkauft gewesen. Auch damals waren die Augsburger der Gegner gewesen.

Augsburg kommt mit neuem Trainer nach Ingolstadt

Und Augsburg kommt sportlich angeschlagen zum Panther-Duell nach Ingolstadt. Nach nur zwei Siegen aus den letzten neun Spielen steht der AEV auf dem vorletzten Tabellenplatz und mit dem Rücken zur Wand. Einen Tag vor Weihnachten hat der DEL-Klub den Trainer gewechselt, Kai Suikkanen hat von Peter Russell übernommen. Gegen München gab es zum Einstand aber ein 1:4.

Bevor beide Teams am Freitag vor vollem Haus auflaufen, muss Ingolstadt am Mittwoch (19.30 Uhr) noch nach Wolfsburg, Augsburg empfängt gleichzeitig die Löwen aus Frankfurt.