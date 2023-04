Nach 1:4: Frustrierter Klopp bedankt sich bei ManCity

Während Pep Guardiola ManCitys Machtdemonstration gegen Liverpool mit großen Worten einordnete, kritisierte Jürgen Klopp seine Mannschaft deutlich - und war dem Gegner sogar dankbar.

Um einen Superlativ ist Pep Guardiola noch nie verlegen gewesen, trotzdem findet der Katalane auch nach fast 16 Jahren im Trainergeschäft immer noch Worte, die aufhorchen lassen. Kurz nachdem Manchester City den FC Liverpool am Samstagnachmittag mit 4:1 abgefertigt hatte, sprach der Perfektionist: "Das war von der ersten bis zur 93. Minute eine fast perfekte Leistung - eine der besten in meinen sieben Jahren hier."

Auch ohne den angeschlagenen Torjäger Erling Haaland, der Guardiola zufolge am nächsten Samstag in Southampton und damit auch im Champions-League-Viertelfinalhinspiel gegen den FC Bayern drei Tage später wieder zur Verfügung stehen soll, spielte ManCity die Gäste gerade in der zweiten Hälfte teilweise an die Wand. So sehr, dass sich Jürgen Klopp sogar beim Gegner bedankte.

"Wir hatten Glück, dass sie nicht in gieriger Stimmung waren"

"Sie konnten machen, was sie wollten", klagte Liverpools Trainer über die Phase nach dem Doppelschlag, mit dem Kevin De Bruyne (46.) und Ilkay Gündogan (53.) kurz nach der Pause die Weichen für City stellten. "Wir hatten Glück, dass sie nicht in gieriger Stimmung waren. Dass sie nur ein weiteres Tor geschossen haben, ist gut, vielen Dank. Es hätte auch anders sein können, und das sind echt schlechte Nachrichten für uns."

Im ersten Durchgang hatte Klopps Team City noch vor ein paar Probleme gestellt, war nach einem schönen Angriff durch Mohamed Salah in Führung gegangen (17.), hatte eine dicke Konterchance zum möglichen 2:0 vergeben und insgesamt "organisiert" (Klopp) gewirkt. Stattdessen gelang Haaland-Vertreter Julian Alvarez der verdiente Ausgleich (27.). "Selbst, als wir 0:1 zurücklagen, haben wir gut gespielt", schwärmte Guardiola.

Klopp vermisst Zweikämpfe: "Ich kann es nicht erklären"

Doch was passierte bei den Reds nach dem Seitenwechsel? "Wir können den Jungs zeigen, was sie machen sollen, wo sie gegen sie verteidigen sollen, denn die entscheidenden Zonen sind klar. Aber wenn wir ihre Doppelsechs nicht verteidigen, haben wir ein echtes Problem. Wenn wir ihre Doppelzehn nicht verteidigen, wird es ziemlich unmöglich", kritisierte Klopp seine Mannschaft, die sowohl beim 1:2 als auch beim 1:3 nicht einmal einen Zweikampf geführt habe. "Jetzt stehe ich hier und muss es erklären, aber ich kann es nicht erklären."

Müßig zu analysieren, wie das Spiel mit Haaland verlaufen wäre. Doch so viel ist sicher: Das mit der gierigen Stimmung wäre bei ManCity anders gelaufen.