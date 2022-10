Nach 1:2 in Bochum: Gegen Braga soll Chance auf Europa League gewahrt werden

Tabellenführer Union musste in der Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen. Aufs internationale Geschäft soll dies keine Auswirkungen haben.

Keine Atempause, Geschichte wird gemacht! Für den 1. FC Union Berlin steht in den nächsten Tagen die vierte englische Woche in Folge an. Nach der verdienten 1:2-Niederlage am Sonntag beim VfL Bochum geht es am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa League weiter. Im Stadion An der Alten Försterei ist Sporting Braga Gast.

Das Hinspiel am 15. September hatten die Eisernen in Portugal unglücklich mit 0:1 verloren. Nun will Union diese Niederlage als Tabellendritter der Gruppe D im Duell gegen den Zweiten im besten Fall kaschieren. "Wenn man sich die Tabellensituation anschaut, müssen wir gewinnen, um an Braga vorbeizuziehen. Es wird eine interessante und spannende Aufgabe für uns", sagte Mittelfeldmann Rani Khedira. "Braga ist sehr gut, das hat man im Hinspiel gesehen. Da waren wir aber nicht chancenlos. Es war ein 0:0- oder 1:1-Spiel. Wir wollen es am Donnerstag wieder zurechtrücken."

Als Gruppenzweitem stünden für Union im nächsten Frühjahr Play-off-Spiele gegen einen Tabellendritten der Champions League an. Unter Umständen geht es im letzten Gruppenspiel am 3. November bei Royale Union Saint-Gilloise auch noch um Platz eins, der die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League bedeuten würde.

Für das letzte Gruppenspiel in Belgien sind nach den Fan-Ausschreitungen in der Partie bei Malmö FF (1:0) am 6. Oktober allerdings offiziell keine Gästefans zugelassen. Das hat die UEFA Ende letzter Woche verfügt. "Wir wissen alle, dass das nächste Auswärtsspiel im Europacup ohne unsere Fans stattfindet. Von daher ist es am Donnerstag das wichtigste Spiel", sagte Kapitän Christopher Trimmel. "Wir wollen es natürlich gewinnen, um uns die Chance zu erarbeiten, dass wir in der Europa League bleiben."

Achtelfinal-Play-offs schon sicher - Trimmel: "Wir wollen natürlich mehr"

Dass Union international überwintert, steht fest. Die Play-offs zum Achtelfinale der Conference League sind sicher. "Jetzt wollen wir aber natürlich mehr", erklärte Trimmel. Etwas ausgeruhter als zuletzt wird seine Mannschaft am Donnerstag wohl sein. Am Montag gab es endlich mal wieder einen freien Tag.