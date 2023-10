Nach 0:5-Debakel gegen das Schlusslicht: Norderstedt feuert Smith

Es waren gerade mal 38 Wörter in der Presse-Mitteilung. Dann war eine Ära beendet: Olufemi Smith ist nicht mehr Trainer bei Eintracht Norderstedt. Das 0:5 im Derby beim Tabellenletzten ETV war offensichtlich zu viel, um die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Es ist gerade mal vier Wochen her, da wurde Smith zum Trainer mit der längsten Amtszeit in der 20-jährigen Vereinsgeschichte, womit er Thomas Seeliger ablöste. Zwar hatte er drei Jahre lang den erfahrenen Jens Martens an seiner Seite, der in der Öffentlichkeit den Hut auf hatte und die Ansprachen hielt, aber Smith war primär für die Trainingsarbeit zuständig. Nun war der 1523. Tag sein Letzter.

Und es ist auch gerade mal drei, vier Wochen her, da schwappte durch Norderstedt eine Euphoriewelle mit Siegen gegen Teutonia 05 (3:1) und VfB Oldenburg (5:0) - die beiden Spiele verfolgten mehr als 1800 Fans vor Ort. Und wer vor zehn Tagen während der Partie gegen Jeddeloh auf die Blitztabelle schaute, fand die Eintracht auf Rang zwei. Die neue Mannschaft mit 13 Zugängen nach 15 Abgängen kam also richtig gut an.

Kollektive Aussetzer

Doch nun sieht die Welt ganz anders aus. Was in monatelanger Kleinarbeit aufgebaut wurde, wird mit dem Hintern eingerissen. Denn die Mannschaft leistete sich zu viele kollektive Aussetzer: Aus im Pokal (1:3 beim USC Paloma), 5:6 beim Bremer SV und nun das 0:5 im Derby in Eimsbüttel. "Das ist ein großes Thema, was wir da haben, was scheinbar zwischen den Ohren liegt", suchte Smith noch nach Lösungen. Doch die sind nun für den 45-Jährigen kein Thema mehr.

Immer wieder ETV. Schon im September 2022 stellte Präsident Reenald Koch vor dem Pokal-Duell beim damals ungeschlagenen Oberliga-Aufsteiger intern die Frage: siegen oder fliegen? Norderstedt gewann 2:1. Smith blieb, die Eintracht spielte bis auf die Schlussphase nach dem Pokal-Aus beim HEBC (bei dem Smith nicht dabei sein konnte) auch ohne den im Winter zum FC St.Pauli gewechselten Elias Saad eine starke Saison.

Doch dies ist längst Vergangenheit - die Zukunft heißt zunächst Max Krause. Der 33-Jährige soll es nun richten, nachdem er bislang als Co-Trainer tätig war. Auf den ersten Blick logischer wäre es gewesen, Assistent Marius Ebbers zum Chef zu machen, schließlich bringt der Ex-St.Pauli-Profi bereits Erfahrung als Cheftrainer beim Oberligisten SC Victoria mit. Doch auch seine Zukunft bei der Eintracht ist offen. Sportchef Denny Schiemann hat also alle Hände voll zu tun, um das Trainerteam in den nächsten Tagen neu zu strukturieren. Denkbar ist, dass Krause ein routinierter Experte zur Seite gestellt wird.