Nach 0:2 gegen Bayern II: SV Meppen legt Einspruch ein

Ein Spiel der 2. Frauen-Bundesliga wird vor dem DFB-Sportgericht in Augenschein genommen: Der SV Meppen will die Niederlage gegen Bayern München II nicht hinnehmen.

Zweitliga-Spitzenreiter Meppen kämpft um die Rückkehr ins Oberhaus. Das 0:2 am Sonntag gegen die Zweite des FC Bayern war ein Rückschlag - den die Emsländerinnen nicht hinnehmen wollen.

Denn, so geht es aus dem Meppener Einspruch hervor, beim Gegner hätte Julia Landenberger nicht mitspielen dürfen. Die 18-Jährige sei aufgrund ihrer Einsätze in der ersten Mannschaft des FCB an den Spieltagen 18 bis 20 als Stammspielerin des Bundesliga-Teams zu sehen und daher nicht spielberechtigt gewesen. Insgesamt kam Landenberger in der laufenden Saison zu vier Bundesliga-Einsätzen für den amtierenden deutschen Meister.

Stellungnahmen werden eingeholt

Das zuständige DFB-Sportgericht, das schreibt wiederum der Verband in einer offiziellen Verlautbarung, werde nun zunächst Stellungnahmen einholen. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahmen wird das Gremium über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden.

Zwei Spieltage vor Schluss führt der SVM die Tabelle im Unterhaus mit 48 Zählern vor dem punktgleichen Mitabsteiger MSV Duisburg an. Zwei Klubs steigen auf, Dritter ist aktuell RB Leipzig mit vier Punkten Rückstand.