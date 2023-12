Nach 0:2: Adler drehen den Spieß um - Eisbären holen zehnten Auswärtssieg in Serie

Die Adler Mannheim konnten mit einem 3:2 gegen Düsseldorf ihren Negativlauf von fünf Niedelagen in Folge beenden. Die Berliner jubelten mal wieder auswärts.

Jubelten zum zehnten Mal in der Fremde, diesmal in Iserlohn: Die Eisbären Berlin IMAGO/Eibner

Mit ihrem zehnten Auswärtssieg in Folge haben die Eisbären Berlin die Tabellenführung in der DEL behauptet. Knapp drei Wochen nach der bitteren 0:3-Heimpleite gegen die Iserlohn Roosters setzte sich der DEL-Rekordmeister am Seilersee nach zweimaligem Rückstand mit 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) durch und vermied damit einen weiteren Ausrutscher.

Die Eisbären kämpften sich nach 0:2-Rückstand zurück, doch Hunter Shinkaruk brachte Iserlohn nur 22 Sekunden dem Ausgleich erneut in Führung (39.). Ty Ronning (44.) und Morgan Ellis (49./59.) drehten das Spiel zugunsten der Berliner. In Mannheim entschied ausgerechnet der Ex-Düsseldorfer Daniel Fischbuch das Spiel (59.).

Auf den zweiten Platz schoben sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit einem 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) bei den Augsburger Panthern vor. Die Straubing Tigers rutschten durch ein 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) bei den Kölner Haien auf den dritten Rang ab.

Mannheim: Schritt aus der Krise

Einen ersten Schritt aus der Krise machten die Adler Mannheim. Nach fünf Niederlagen in Serie kämpfte der vermeintliche Titelkandidat die Düsseldorfer EG nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) nieder und feierte den ersten Sieg im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Dallas Eakins. Als Tabellenzehnter läuft Mannheim den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.

Wieder auf Play-off-Kurs sind die Grizzlys Wolfsburg und die Schwenninger Wild Wings. Die Niedersachsen bezwangen nach zwei Pleiten die Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), die Schwarzwälder nach drei Pleiten die Löwen Frankfurt mit 6:3 (3:2, 1:0, 2:1).