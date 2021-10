34:17! Flensburg lässt Lübbecke keine Chance

Nach dem durchwachsenen Saisonstart hat die SG Flensburg-Handewitt beim TuS N-Lübbecke am Samstag ordentlich Frust abgebaut und einen haushohen Sieg eingefahren.

Beim Aufsteiger setzte sich der Vizemeister am Samstagabend vor 1465 Zuschauern mit 34:17 (15:7) durch. Hampus Wanne war mit 13 Toren bester SG-Werfer. Für die Gastgeber erzielten Benas Petreikis und Jan-Eric Speckmann je vier Treffer.

Zu Beginn einer Serie von sechs Auswärtsspielen in der Bundesliga, im DHB-Pokal und in der Champions League sorgten die Norddeutschen schnell für klare Verhältnisse. Nettelstedt versuchte, mit langen Angriffen das Tempospiel der Gäste zu verhindern. Allerdings scheiterten die Ostwestfalen immer wieder am starken Flensburger Keeper Benjamin Buric, der am Ende auf zwölf Paraden kam. Die Gastgeber blieben zwischen der 22. und der 32. Spielminute ohne Torerfolg. Flensburg baute in dieser Phase den Vorsprung von 10:7 auf 16:7 aus und hatte so bereits für eine Vorentscheidung gesorgt.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Schützlinge von SG-Coach Maik Machulla konzentriert. Der Vorsprung wuchs immer weiter an. Der 18-jährige Oscar von Oettingen sorgte beim 27:12 (48.) für die erste 15-Tore-Führung. In der Endphase bekamen dann Nachwuchskeeper Felix Backhaus sowie die zuletzt selten eingesetzten Marius Steinhauser, Anton Lindskog und Emil Jakobsen Einsatzminuten.

TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 17:34 (7:15)

Tore TuS N-Lübbecke: Petreikis 4, Speckmann 4/1, Skroblien 2/1, Strosack 2, Baumgärtner 1, Ebner 1, Heiny 1, Mrakovcic 1, Mundus 1

SG Flensburg-Handewitt: Wanne 13/9, Gottfridsson 4, Mensing 4, Svan 4, Golla 2, E. M. Jakobsen 2, Larsen 1, Lindskog 1, Semper 1, Steinhauser 1, van Oettingen 1

Schiedsrichter: Sascha Schmidt (Bochum)/Frederic Linker (Bochum)

Zuschauer: 1465

Strafminuten: 12 / -

Disqualifikation: Ebner (43./3. Zeitstrafe) / -