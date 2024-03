Mykola Bilyk: "Haben schon eigentlich Geschichte geschrieben"

Erstmals in der Geschichte des Hallenhandball bestreitet das Männer-Nationalteam eine Olympia-Quali. Zuletzt spielten die Männer aus Austria 1936 noch auf dem Feld olympisch. Diese Chance, will man unbedingt nutzen.

"Diese Woche bedeutet uns unglaublich viel, weil wir jetzt schon eigentlich Geschichte geschrieben haben, indem wir dieses Qualiturnier spielen dürfen. Wir freuen uns riesig auf das was jetzt die nächsten Tage auf uns zukommt. Eine große Chance und wir werden alles daran setzen, dass wir diese auch nützen", unterstreicht Kapitän Mykola Bilyk. Sonntagabend fand sich das Nationalteam in Hannover ein, Montagvormittag stand die erste Trainingseinheit am Plan.

Teamchef Aleš Pajovic analysierte im Vorfeld nochmals eingehend die Spiele gegen Kroatien und Deutschland bei der EHF EURO 2024. Die Erkenntnisse daraus werden im Training eingehend behandelt. "Der Schlüssel zum Erfolg ist unsere Abwehr, dazu brauchen wir eine gute Torwartleistung und im Angriff müssen wir geduldig bis zur Chance spielen", fasst Aleš Pajovic den Plan zusammen.

ÖHB-Team "eine gute, eingespielte Truppe"

Abgesehen von Ralf Patrick Häusle, der kurzfristig verletzungsbedingt absagen musste, ist man mit dem nahezu identen Kader nach Hannover gereist, der im Januar bei der EURO sowohl Kroatien als auch Deutschland ein Unentschieden abringen konnte. Ich hoffe, wir können daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Wir haben eine gute, eingespielte Truppe", erklärt Michael Miskovez.

"Man hat beim ersten Training gleich gemerkt, die Jungs sind mit einer guten Stimmung bei der Sache und ich denke, dieser Hype von der EURO ist immer noch da. Die Motivation ist groß. Eine Olympia-Quali spielt man nicht jeden tag. Das ist eine große Chance", erklärt Pajovic.

"Wir haben eine super Mannschaft, wir sind motiviert und freuen uns extrem auf diese Quali. Wir wollen uns Stück für Stück verbessern, bei jedem Lehrgang einen weiteren Schritt nach vorne machen", so Bilyk

Auftaktspiel gegen Ex-Coach

Nach zwei Trainingseinheiten in der Halle am Montag, absolviert das Nationalteam am Dienstag eine Krafteinheit sowie eine weitere Einheit in der Halle. Am Mittwoch wird in der ZAG-Arena trainiert, ehe am Donnerstag gegen Kroatien unter Neo-Teamchef Dagur Sigurdsson, der Isländer war sowohl Nationalcoach von Österreich wie auch Deutschland, der Quali-Auftakt erfolgt.

Die Spiele gegen Kroatien, 14. März 20:15 Uhr, Algerien, 16. März 17:30 Uhr, und Deutschland, 17. März 14:10 Uhr, werden live auf ORF 1 und auch dem Streamingdienst Dyn übertragen. In Deutschland überträgt die ARD zudem das Spiel gegen die DHB-Auswahl.