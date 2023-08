Mwene fehlen "drei bis vier Minuten zum perfekten Comeback" in Mainz

Bis zum Beginn der Nachspielzeit sieht Mainz 05 wie der Sieger aus im Nachbarschaftsduell gegen Eintracht Frankfurt. Nach dem Schlusspfiff muss das FSV-Team kollektiv zwei verloren Punkten nachtrauern.

"Der späte Ausgleich und das noch in Überzahl fühlt sich an wie eine Niederlage und ist maximal frustrierend", betonte Sportdirektor Martin Schmidt. Das in der Abwehr umformierte und im Sturm stark dezimierte Team führte zu Beginn der sechsminütigen Nachspielzeit noch 1:0, als Omar Marmoush der Ausgleich gelang. Vorlagengeber Eric Junior Dina Ebimbe und Marmoush durften ziemlich unbehelligt durch die Mainzer Defensive laufen. "Vielleicht mussten wir hinten zu oft durchwechseln", vermutete Schmidt. Bo Svensson hatte die Fünferkette im Laufe des Spiels mehrfach verändern müssen, "am Ende spielte keiner mehr auf der gleichen Position wie am Anfang", so der Trainer.

Im Angriff fehlte Mainz ohne Ludovic Ajorque (muskuläre Probleme), Karim Onisiwo (grippaler Infekt) und Jonathan Burkardt (im Aufbautraining) die Durchschlagskraft. Die Youngster Nelson Weiper (18) und Brajan Gruda (19), der Weiper in der 70. Minute ablöste, vermochten nach dem Kopfballtor von Lee (25.) nicht, das 2:0 oder gar mehr nachzulegen.

Mwene bekommt beim Debüt Lob von allen Seiten

Das Debüt von Phillipp Mwene konnte sich trotzdem sehen lassen. Der 29-Jährige bekleidete seine frühere Stammposition als Linksverteidiger, Anthony Caci musste nach rechts ausweichen. "Es war ein Top-Einstand, Phillipp hatte viele Balleroberungen", lobte Schmidt. "Ich war sehr zufrieden", pflichtete Svensson bei, "das einzige Problem war, dass es nur für 70 Minuten gereicht hat."

Mwene selbst führt das allein auf die fehlende Spielpraxis zurück. Nachdem er vor knapp vier Wochen den Verantwortlichen der PSV Eindhoven mitgeteilt hatte, dass er mit Mainz 05 über einen Wechsel prinzipiell einig sei, stellten ihn die Niederländer nicht mehr auf. "Das konnte ich absolut nachvollziehen, aber dann zog sich der Wechsel immer weiter hin, weil mein Nachfolger noch nicht da war", betonte Mwene.

1,25 Millionen Ablöse und Vertrag bis 2026

"Drei bis vier Minuten haben zum perfekten Comeback gefehlt", ärgerte er sich, "wir hätten einfach noch dominanter auftreten müssen." Sein Ziel mit Mainz ist, an die erfolgreiche Rückrunde 2020/21 anzuknüpfen. Nach zwei erfolgreichen Jahren, in denen er mit Eindhoven zweimal Pokalsieger wurde, in der Europa League spielte und österreichischer Nationalspieler wurde, zog es Mwene zurück in die Bundesliga. Für Svensson war der 29-Jährige von Anfang an "die 1-a-Lösung" für die vakante Position nach dem Abgang von Aaron. Erst Mitte vergangener Woche ließ sich der Transfer umsetzen. Mwene unterschrieb bis 2026, PSV bekommt 1,25 Millionen Euro Ablöse.