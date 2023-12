MVPs, Champions und ein bisschen Magie: Das bringen die NBA-Christmas Games

Am ersten Feiertag stehen in der NBA wie gewohnt die Christmas Games auf dem Programm. Ein kleiner Überblick über die Partien - und auf welche Spieler man sich besonders freuen darf.

Kreuzen an Weihnachten die Klingen: Stephen Curry (li.) und Nikola Jokic. Denver Post via Getty Images

Für NBA-Fans bietet der erste Weihnachtsfeiertag neben Weihnachtsgans, Plätzchen und Familienzeit auch reichlich Sport. Denn wie gewohnt stehen am 25. Dezember gleich fünf Spiele auf dem Programm, die alle nacheinander und teilweise für deutsche Basketballfans zu sehr günstiger Uhrzeit stattfinden.

Los geht es im Garden

Los geht es um 18 Uhr deutscher Zeit im Madison Square Garden mit dem Duell zwischen den New York Knicks und Milwaukee. Beide Teams sind gut in die Saison gestartet, die Bucks gehen auch in diese Spielzeit wieder als einer der Favoriten auf den Titel ins Rennen, was nicht zuletzt auch am Trade von Damian Lillard liegt. Die Augen richten sich bei dieser Partie natürlich auf einen der besten Basketballer der Welt: Giannis Antetokounmpo. Der Grieche ist in der NBA seit Jahren eine Attraktion, für ihn stürmen die Fans in die Hallen. Auch in dieser Saison liefert er bisher verlässlich ab und befindet sich mal wieder im Dunstkreis der MVP-Kandidaten.

Zwei ehemalige MVPs kreuzen die Klingen

Wenn das erste Spiel endet, geht es nahtlos weiter. Ab 20.30 Uhr gibt nämlich der Meister seine Visitenkarte ab: Denver empfängt die Warriors aus Golden State. Somit treffen die Titelträger der vergangenen beiden Jahre aufeinander. Und wie es sich für die NBA gehört, so sollen an Weihnachten, wo die Aufmerksamkeit nochmal höher ist, natürlich die Besten der Liga auflaufen. Mit Nikola Jokic und Steph Curry treffen zwei Spieler aufeinander, die beide schon zweimal zum MVP (bester Spieler der regulären Saison) ausgezeichnet wurden. In einer bisher mehr als holprigen Saison der Dubs samt erneutem Ausschluss von Draymond Green ist Curry derjenige, der absolut herausragt. In der Crunchtime ist die Nummer 30 der Dubs in dieser Saison der beste Spieler der Liga.

Die Rekord-Champions duellieren sich

Ab 23 Uhr stehen sich wohl die zwei schillerndsten Franchises der NBA gegenüber: Die Lakers empfangen die Celtics. Beide Mannschaften gewannen bisher 17 Mal den Titel in der besten Basketballliga der Welt und sind damit Rekordträger. LA tut sich in der Liga noch schwer, konnte aber die erste Variante des neuen NBA-Turniers gewinnen. Überragend drauf ist einmal mehr der nimmermüde LeBron James, der mit seinen bereits 38 Jahren nicht zu altern scheint und bisher tolle Leistungen zeigt. Mit den Celtics haben die Lakers aber einen starken Gegner vor der Brust. Die Kelten, die zuletzt auf Topstar Jayson Tatum verzichten mussten, werden in Sachen Titel erneut hoch gehandelt.

Embiid in Sahneform

Ab dem vierten Spiel sind dann richtige Nachteulen gefragt, denn ab 2 Uhr stehen sich Miami und Philadelphia gegenüber. Die Heat kommen über die mannschaftliche Geschlossenheit, standen im Sommer in den Finals und haben mit Jimmy "Buckets" Butler einen eiskalten Anführer in ihren Reihen. Bei den 76ers war die Frage, wie sie das ganze Theater samt Abgang von James Harden verkraften. Die Antwort: bisher sehr gut. Das liegt unter anderem daran, dass Tyrese Maxey mehr Verantwortung übernimmt und Joel Embiid in absoluter Sahneform ist. Der MVP der Liga führt aktuell die Liga nach Punkten klar an und ist auf einem guten Weg, seinen Titel zu verteidigen.

Doncic und die Mavs gastieren in Phoenix

Das fünfte und letzte NBA-Christmas-Game steigt dann ab halb fünf deutscher Zeit. Die Suns haben die Mavericks zu Gast. Bei den Suns, die mit diesem Kader durchaus Großes erreichen können, ist noch etwas Sand im Getriebe. Das liegt auch daran, dass die neue Big Three um Devin Booker, Kevin Durant und Bradley Beal aufgrund diverser Verletzungen noch fast nie zusammenspielte. Sind alle drei fit und harmonieren, können die Suns um den Titel mitmischen. In Sachen Titel eher Außenseiterchancen hat Dallas. Doch mit Luka Doncic haben die Mavs einen der spektakulärsten Spieler sowie den zweitbesten Scorer der NBA in ihren Reihen. Die Fans im Footprint Center dürfen sich also an Weihnachten auf ein bisschen "Luka Magic" freuen. Allerdings sollte es aus Sicht der Heimfans natürlich nicht zu viel davon sein.