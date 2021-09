Muzzicato feiert erneute "Top-Performance" und Rang 2

Am Samstag konnte sich Viktoria Berlin gegen den SV Wehen Wiesbaden durchsetzen. Damit rückt der Aufsteiger auf den zweiten Tabellenplatz - Trainer Benedetto Muzzicato hat Spaß daran, seinem Team zuzusehen.

Viktoria Berlin ist das vierte Ligaspiel in Folge ungeschlagen geblieben: Am Samstag traf der Aufsteiger auf den SV Wehen Wiesbaden und konnte sich dank der Treffer von Lucas Falcao (4.), Tolcay Cigerci (46.) und Soufian Benyamina (88.) mit 3:1 durchsetzen. Durch die gewonnenen Punkte rückte der Hauptstadt-Klub an der Dortmunder Zweitvertretung vorbei auf den zweiten Tabellenplatz.

Die haben jetzt zwei Tage frei. Benedetto Muzzicato

Dafür belohnt Trainer Benedetto Muzzicato seine Elf. "Ich habe mich erst geweigert, den Jungs morgen freizugeben, aber dann wurde ich vom Kapitän überredet und jetzt haben die zwei Tage frei", verriet der 42-Jährige im Interview mit MagentaSport und gab anschließend sein Fazit zum Spiel ab. "Heute war es wirklich wieder eine Top-Performance. Es macht einfach Spaß, den Jungs zuzuschauen und für mich ist es das Wichtigste, dass es immer verdient sein muss. Ich glaube, heute hat die bessere Mannschaft gewonnen."

Cigerci: "Genau unser Ding"

Nach acht Spielen 17 Zähler sowie eine Tordifferenz von +11 auf dem Konto - eine Top-Leistung für ein Team, das vergangene Spielzeit noch in der Regionalliga auflief. Auf Nachfrage meinte Torschütze Tolcay Cigerci: genaue Gründe für die Mannschaftsleistung könne er gar nicht nennen. "Wir bekommen einen guten Plan vom Trainer mit und jeder kennt seine Aufgaben. Wir setzen das im Moment sehr gut um. Wir machen genau unser Ding und es freut mich umso mehr, wenn das klappt."

Ob die Punkteserie weiter geht, wird sich im weiteren Verlauf der Liga zeigen. Kommenden Sonntag gastiert Viktoria Berlin beim SC Freiburg II (LIVE! ab 13 Uhr bei kicker).