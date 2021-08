Muzzicato: "Der Keeper ist eigentlich eine Bank"

Aufsteiger Viktoria Berlin hat nach den Samstagspielen des 6. Spieltags die Tabellenspitze der 3. Liga zurückerobert. Cheftrainer Benedetto Muzzicato spricht von einer guten Mannschaftsleistung, die im knappen Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim am Ende den Unterschied gemacht hat.

Bis kurz vor Schluss sah es danach aus, als würden sich nach einem besonders chancenreichen Spiel zwischen Viktoria Berlin und Waldhof Mannheim die Mannschaften mit einem torlosen Remis voneinander trennen. Doch der Treffer in der 89. Minute von Lukas Pinckert sorgte für Erlösung bei den Gastgebern und für Ernüchterung bei den Gästen, die laut Waldhofs Innenverteidiger Jesper Verlaat auf jeden Fall "bedient" sind. Am Ende hieß es nämlich 1:0 für die Viktoria. "Diesmal war das Glück auf unserer Seite und der Ball ist in der Schlussphase ins Tor gerollt, was uns extrem stolz macht", beschrieb der Torschütze die entscheidende Situation bei "MagentaSport".

Der 21-Jährige blickte nicht nur auf seinen Treffer zurück, sondern lobte die Leistung seiner Mannschaft seit dem Saisonbeginn: "Wir haben uns vorgenommen, die Liga so gut es geht anzugehen, und ich denke, der Saisonstart ist uns sehr geglückt. Da uns die englische Woche viele Körner geraubt hat, sind wir mit drei Punkten total zufrieden."

"Da war das Momentum auf unserer Seite"

Die Eroberung der Tabellenspitze bestätigt den gelungenen Saisonstart des Aufsteigers. Cheftrainer Benedetto Muzzicato blieb aber zurückhaltend: "Im ersten Augenblick klingt das sehr gut, aber ich bin zu realistisch und sage, es ist erst der 6. Spieltag." Zu dem knappen Sieg gegen starke Mannheimer betonte der Trainer, dass seine Mannschaft die ein oder andere Chance mehr im Spiel nach vorne hatte und dass sein Team immer "mutig" war - und das am Ende belohnt wurde.

Dass es zu dem entscheidenden Siegtor auch ein Quäntchen Glück gebraucht hat, weiß der 42-Jährige: "Als der Ball da reinkullert, da war das Momentum auf unserer Seite. Der Keeper ist eigentlich eine Bank. Das gehört aber zum Fußball dazu, der wischt sich den Mund ab und dann geht es nächste Woche weiter."

Um in Zukunft mehr Fans in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu locken, fordert Berlins Trainer: "Wir müssen weiter Fußball spielen. Wir müssen eine Entwicklung machen." Dazu hat Viktoria am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) die Gelegenheit, wenn sie gegen den SC Verl antritt.