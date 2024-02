Mutlu soll Temürs Arbeit fortführen und Hohkeppel in die Regionalliga führen

Nach dem überraschenden Aus von Chef-Trainer Mahmut Temür bei Mittelrheinligist Eintracht Hohkeppel steht nun sein Nachfolger fest. Mutlu Demir kommt aus der Westfalenliga.

Eine neue Aufgabe nach neun Jahren: Mutlu Demir geht in die Mittelrheinliga. IMAGO/Rene Traut

Der 49-jährige Mutlu Demir übernimmt mit sofortiger Wirkung den aktuellen Tabellenführer der Mittelrheinliga und soll das Team um Ex-Profi und Kapitän Nils Teixeira in die vierthöchste Spielklasse führen. Das Aus seines Vorgängers, Mahmut Temür, kam am Dienstag für viele Außenstehende überraschend. Mit 35 Punkten aus 17 Spielen übernahm die Eintracht jüngst knapp vor der SpVg Frechen die Tabellenführung.

"Mutlu Demir ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat einige Jahre an der Seite von Nuri Sahin gearbeitet und bei ihm viel Erfahrung gesammelt. Er hat in den Gesprächen mit uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Seine Spielphilosophie ist sehr klar und er ist ein Anhänger offensiven Fußballs", erklärt Hohkeppels Sportdirektor Kevin Theisen gegenüber dem Portal "Oberberg-Aktuell".

Einst Oberliga mit Sahin

Der Abschied von Mutlu Demir aus Meinerzhagen stand nach der Saison ohnehin bereits fest, nun war schon das Westfalenpokal-Viertelfinalspiel des RSV beim Regionalligisten SV Lippstadt 08 (1:4) das letzte seiner langen Amtszeit. Bereits 2015 übernahm er den damaligen Bezirksligisten, mit Unterstützung des aktuellen BVB-"Co" Nuri Sahin gelang der Durchmarsch bis in die Oberliga, in der Meinerzhagen vier Spielzeiten lang kickte. Seit der Saison 2022/23 läuft der Verein aus dem Märkischen Kreis wieder in der sechstklassigen Westfalenliga auf.

Man sei anfangs geschockt gewesen über Mutlus Entscheidung, respektiere sie aber voll und ganz, schreibt der RSV Meinerzhagen in einer Meldung: "Wir stehen fest zusammen und sind entschlossen, unsere Ziele zu erreichen, auch ohne ihn an unserer Seite." Bis im Sommer Nils Langwald als neuer Trainer startet, gestaltet das Trio Hakan Demir, Serkan Kabasakal und Raphael Gräßer den Übergang.