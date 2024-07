Mutige Wahl: Pocognoli beerbt Blessin bei Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise hat am Sonntag den Nachfolger von Alexander Blessin präsentiert: Dass die Wahl auf den auch aus der Bundesliga bekannten Ex-Profi Sebastien Pocognoli fiel, zeugt durchaus von Mut.

Die Entwicklung in diesem Sommer war auch für die Verantwortlichen von Union Saint-Gilloise sicherlich nicht vorherzusehen. Weil sich Fabian Hürzeler trotz vorherigem Bekenntnis zu St. Pauli doch dazu entschieden hatte, seinem Premier-League-Traum bei Brighton & Hove Albion nachzugeben, suchte der Bundesliga-Aufsteiger einen neuen Trainer. Und fand diesen ausgerechnet in Saint-Gilles.

Alexander Blessin, der lange in der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig gearbeitet hatte und dann über Oostende und CFC Genua beim belgischen Spitzenklub gelandet war, verabschiedete sich nach weniger als zwölf Monaten gen Hamburg. Der gebürtige Stuttgarter verließ Saint-Gilles als belgischer Vizemeister und amtierender Pokalsieger.

Vertrag bis 2026 - Umfeld bestens bekannt

Nach dem Blessin-Abschied fällte der Klub, der sich nur bedingt zur modernen Märchengeschichte eignet, eine mutige Wahl: Wie der Klub am Sonntagnachmittag mitteilte, tritt Sebastien Pocognoli das Erbe Blessins an. Der erst 36-Jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026.

Beim Namen Pocognoli dürfte so mancher Bundesliga-Fan hellhörig werden. Der ehemalige belgische Profi spielte von Januar 2013 bis Sommer 2014 bei Hannover 96 und absolvierte für die Niedersachsen insgesamt 30 Bundesliga-Partien sowie drei im DFB-Pokal.

Seine Karriere beendete Pocognoli zum 30. Juni 2021 schließlich - genau - in Saint-Gilles. Der 13-malige Nationalspieler blieb dem Fußball nahtlos treu und wechselte nur die Seiten. Zum 1. Juli 2021 übernahm Pocognoli als Trainer bereits die U 21 von Union Saint-Gilloise, ehe er in der Saison 2022/23 die U 18 des KRC Genk coachte. In der Youth League führte Pocognoli Genk bis ins Achtelfinale, wo Atletico Madrid eine Nummer zu groß war (1:4).

Zuletzt belgischer U-18-Nationalcoach

Im vergangenen August wurde Pocognoli schließlich belgischer U-18-Nationaltrainer. Nach weniger als zwölf Monaten im Amt tritt er nun seine erste Station im Erwachsenenbereich an - und dann direkt die beim belgischen Vizemeister.

Von Vorteil könnte sicherlich sein, dass er den Klub bestens kennt. Und das sogar von beiden Seiten. Ab Montag bereitet sich Pocognoli mit seinem neuen Team bei einem Trainingslager in den Niederlanden auf die neue Saison vor. Eine lange Vorbereitungszeit bleibt nicht: Am 27. Juli, also in weniger als drei Wochen, startet Saint-Gilles bei Aufsteiger Dender in die Liga.