"Mutig, mehr Dynamik, Gladbach-DNA": Seoane legt los

Am Dienstag verkündete Borussia Mönchengladbach die Personalie, am Freitag stellte sich der neue Trainer im Borussia-Park vor. Gerardo Seoane ließ zumindest ein bisschen durchblicken, wie er die Fohlen sportlich wieder auf Kurs bringen will.

Kontinuität auf der Trainerposition, das ist der große Wunsch von Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. Denn die beiden Vorgänger von Seoane räumten nach jeweils nur einer Saison gleich wieder ihren Posten. Weder unter Adi Hütter noch zuletzt unter Daniel Farke stellte sich durchschlagender Erfolg ein.

Nach einer Saison mit vielen sportlichen Enttäuschungen und wenigen Höhepunkten, nach Platz 10 im Schluss-Klassement, will sich Borussia wieder neu finden. Mit Gerardo Seoane ist ein Impuls gesetzt, der Schweizer hat sich vor allem bei den Young Boys Bern in der Schweiz einen Namen gemacht, als er zwischen 2018 und 2021 dreimal die Schweizer Meisterschaft und einmal den Schweizer Pokal gewann.

Nun soll der 44-Jährige, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieb, Borussia sportlich wieder auf Kurs bringen, für mehr Erfolge sorgen und auch für eine attraktivere Spielweise. Das ist natürlich ein Groß-Auftrag für den neuen Trainer, nachdem die Gladbacher Mannschaft zuletzt auch Leidenschaft, Einsatzwillen und Widerstandsfähigkeit hatte vermissen lassen.

In den Griff bekommen muss der neue Mann, bis Oktober 2022 Trainer bei Bayer Leverkusen, auch die latente Defensivschwäche. In den letzten Jahren gab es 56, dann 61, zuletzt 55 Gegentore; auch hier muss Seoane den Hebel ansetzen. Bei seiner Vorstellung am Freitag im Borussia-Park, im dunklen Hemd und mit eng am Kopf anliegenden, dunklen Haaren, mit einem sympathischen Schweizer Akzent, gab Seoane zumindest einen kleinen Einblick, wie er die Aufgabe in Mönchengladbach angehen will.

Es sei ein "Entwicklungsprozess" nötig, um demnächst die Gladbach-DNA wieder auf dem Platz zu sehen. Wichtig für den Schweizer: Mehr Dynamik, eine gewisse Geschwindigkeit, bissig und zweikampfstark soll seine Mannschaft auftreten.

Seoane fordert von seinen Profis eine "hohe Aktivität auf dem Platz" ein

Die Stimmung im Borussia-Park, die er schon ein paarmal als Zuschauer erlebte, fand er immer beeindruckend. Sein "Ja" zur Borussia begleitete auch das Wissen, um die Größe des Klubs, die Aussicht auf die Arbeit "bei einem Traditionsverein mit einer unfassbaren Fan-Base", so Seoane. Überdies sei für ihn als Familienvater natürlich wichtig, dass er sich mit seiner Familie im Rheinland auch zu Leverkusener Zeiten sehr wohl gefühlt habe.

Der Kader wird noch deutlich umgekrempelt, deshalb kann der Borussia-Coach natürlich noch nicht ins Detail gehen. Insgesamt aber fordert er von seinen Profis eine "hohe Aktivität auf dem Platz, mit und ohne Ball, wir wollen mutig spielen und nicht zögerlich." Zu seinem Job gehört natürlich auch, "junge Spieler zu entwickeln und Profis zu fördern, die in Mönchengladbach den nächsten Schritt machen", und dann - wie es das jahrelange Erfolgsmodell ist - mit deutlichem Gewinn weiterzuverkaufen.

"Allen ist bekannt", so der Trainer, "dass die letzten Jahre ein bisschen schwierig waren. Wir werden mit unserem Staff hier nicht nur fußballerisch ansetzen, sondern natürlich auch im mentalen Bereich."

Start ist für den neuen Borussia-Trainer offiziell beim Trainingsbeginn am 9. Juli; bereits zwei Tage vorher finden sich die Profis zur Leistungsdiagnostik in Mönchengladbach ein. Vom 23. bis 30. Juli bestreitet Borussia traditionell ihr Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee.