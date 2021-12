Mut statt Mauern: Matarazzos Plan gegen Bayern

Pellegrino Matarazzo fordert von seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den FC Bayern Mut zur Offensive. "Wenn wir nicht versuchen, Fußball zu spielen, haben wir keine Chance", sagt der VfB-Coach vor seinem 50. Bundesligaspiel als Trainer. Auf den Außenbahnen muss er zwei Ausfälle kompensieren.

Will mit Stuttgart bei den Bayern durch eine offensive Herangehensweise punkten: VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. imago images/Joachim Sielski

"Wenn wir nicht offensiv etwas probieren und daran glauben, dass wir Tore schießen können, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Bayern einen reinschießt. Dann verlieren wir mindestens 0:1", sagt Matarazzo, der die Münchner bei aller herausragenden Qualität für verwundbar hält: "Bayern schießt fast jedes Spiel ein Tor, sie kassieren aber auch immer wieder Gegentore."

Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Partien könne und müsse der VfB auch am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Tabellenführer mit breiter Brust auftreten, findet der US-Italiener: "Wir sind zuletzt als Einheit aufgetreten, haben defensiv taktisch sehr diszipliniert agiert, wir können Fußball spielen, den Gegner vor Probleme stellen und Chancen kreieren. Das macht uns Mut."

Duell zweier alter Bekannter

Matarazzo trifft am Dienstag auf Julian Nagelsmann, dessen Co-Trainer er bei der TSG Hoffenheim war und mit dem er sich während der Ausbildung zum Fußballlehrer ein Zimmer teilte. "Wir alle sehen und verstehen, dass Julian ein fantastischer Trainer ist. Er macht einen sehr guten Job", lobt der VfB-Coach seinen früheren Chef. Wie erwartet habe Nagelsmann die große Qualität im Bayern-Kader mit einem klaren Plan zusammengefügt, was zu eindrucksvollen Offensivleistungen führt.

Außenbahnen im Fokus

Dagegen hilft kein Mauern, sondern nur ein mutiger Auftritt, findet Matarazzo. Mit welchem Personal er dieses Vorhaben in die Tat umsetzen will, wird vor allem mit Blick auf die Außenbahnen spannend. Mit Borna Sosa (Rückenprobleme) und Roberto Massimo (Kapselverletzung im Sprunggelenk), die beide frühestens zum Jahresabschluss gegen Köln zurückkehren, fallen zwei Flügelspieler aus. Tanguy Coulibaly, der beim 2:0 in Wolfsburg links überzeugte, ist die offensive Variante für eine der beiden Seiten. Als defensivere Alternativen stehen rechts Pascal Stenzel und links Hiroki Ito bereit. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen", sagte Matarazzo, der weiterhin auch auf Nikolas Nartey (Knieprobleme) und Philipp Klement (COVID-19) verzichten muss.