Musterschüler Lamine Yamal: Lauter Einser, aber Angst vor der Abfrage

Spaniens Kader wimmelt nur so von Spielern mit glänzenden Zukunftsaussichten. Der Jüngste ist Lamine Yamal, der vor der EM nur eine Sorge zu haben scheint. Dass ihn sein Lehrer abfragt.

Kacper Kozlowski? Vielen dürfte der Name kein Begriff sein. Dabei hat der Pole beim letzten Turnier Geschichte geschrieben. Kozlowski ist mit 17 Jahren und 246 Tagen der jüngste Spieler, der jemals bei einer EM eingesetzt wurde. Noch.

Denn es spricht alles dafür, dass Lamine Yamal die Bestmarke geradezu pulverisieren wird. 16 Jahre und 338 Tage ist er am Tag des EM-Auftakts der Spanier gegen Kroatien am kommenden Samstag alt. Bei der Generalprobe gegen Nordirland (5:1) bestellte ihn Trainer Luis de la Fuente sogar in die Startaufstellung. Die letzten beiden Treffer bereitete er vor.

Rekorde brechen ist sowieso so etwas wie Yamals zweites Hobby (neben dem Zocken auf der Playstation) geworden. Jüngster Barca-Spieler aller Zeiten? Jüngster Torschütze in der gesamten spanischen Erstliga-Historie? Jüngster spanischer Nationalspieler? Jüngster Torschütze der Seleccion? Überall auf Platz eins: Lamine Yamal.

Von der "schrecklichen Angst" vor seinem Ligadebüt als 15-Jähriger gegen Real Betis ist nichts mehr übrig geblieben. An die große Kulisse hat sich der Außenstürmer längst gewöhnt und die Zuschauer sich daran, dass der wieselflinke Dribbler seine meist wesentlich erfahreneren Gegenspieler wie Schuljungen aussehen lässt.

Pauken im Trainingslager

Dabei ist das ja Yamal eigentlich selbst: "Ich habe meine Hausaufgaben mitgebracht", verriet er der AS im Trainingslager im baden-württembergischen Donaueschingen. "Ich habe Online-Unterricht im Internet und ich hoffe, der Lehrer fragt mich nicht ab", sagte er mit einem Lachen, bei dem sein Alter wegen der blitzenden Zahnspange wieder ins Bewusstsein drängt.

Hören muss er auch auf seinen Trainer. Und das tut Yamal, wie de la Fuente schon im September 2023 nach dessen Debüt in der Seleccion betonte. "Voll integriert" sei der sportliche Musterschüler mit dem feinen linken Fuß, und ebenso "unglaublich" sei es, "dass ein 16-jähriger Junge so natürlich und selbstbewusst auf diesem Niveau spielt".

Spaniens Talente - und Yamals kleiner Makel

Yamal ist allerdings nicht der einzige offensivstarke Youngster, der im 4-3-3 Spaniens für EM-Furore sorgen könnte. Da wären schließlich auch noch Nico Williams (21), Ferran Torres (24), Alex Baena (22), Pedri (21) und neuerdings auch noch Fermin (21), der bei seinem Länderspieldebüt (5:0 gegen Andorra) gleich mal zwei Assists beisteuerte. De la Fuente bezeichnete den Barca-Akteur als "pure Energie". Den erfahrenen Marcos Llorente schickte der Nationalcoach anstelle von Fermin vorzeitig nach Hause.

Im Hinterkopf sollte man auch behalten, dass Barcelonas Abwehrtalent Pau Cubarsi (17) ebenfalls im vorläufigen Aufgebot stand, Teamkollege Gavi (19) fehlt dazu noch verletzt. Trotzdem: Was für eine Perspektive für die Spanier!

Über allen thront aber der 1,80 Meter große Teenager Lamine Yamal, der am schnellsten am weitesten ist. 51 Pflichtspiele (sieben Tore) und sieben Länderspiele (zwei Tore) stehen bereits in seiner Vita. Dazu kommen zehn Champions-League-Partien, die allerdings einen kleinen Makel hinterlassen. Denn auf der ganz großen Bühne gelangen Yamal zwar zwei Assists (natürlich ein Rekord), aber eben noch kein Treffer. Auch in La Liga traf er bislang nicht gegen die ganz großen Teams.

Kacper Kozlowski ist übrigens nicht bei der EM dabei. Der inzwischen 20-Jährige von Brighton & Hove Albion kam bei Leihklub Vitesse Arnheim fast nur als Joker zum Einsatz und droht ein One-Hit-Wonder zu werden.

Barcelonas Überzeugung, Lewandowskis Mahnung

Sorgen, die bei Lamine Yamals Fähigkeiten irgendwie keiner hat. Nicht bei der Seleccion, schon gar nicht bei Barcelona. Zu akkurat ist er im Dribbling, zu präzise im Abschluss, zu selten fällt er schon jetzt die falsche Entscheidung. Ein Angebot von 200 Millionen Euro aus Paris schlugen die Katalanen aus. Sein Vertrag hat die in diesem Alter mögliche Maximallaufzeit von 2026.

Robert Lewandowskis warnende Worte vom September 2023 sollten trotzdem nicht verhallen. "Das ist noch ein Kind, er ist 16 Jahre alt", sagte der Pole. "Für so einen Jungen ist das eine große Herausforderung."

Am Tag vor dem EM-Finale wird Yamal dann immerhin 17 Jahre alt sein. Der Einser-Schüler könnte bis dahin in der nächsten Kategorie auf eins stehen, diesmal muss Johan Vonlanthen um seine Bestmarke von 2004 zittern. Den Schweizer kennt auch nicht jeder, doch er ist immer noch der jüngste EM-Torschütze mit 18 Jahren und 141 Tagen. Noch.