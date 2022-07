Mustafa 'xMusti19' Cankal schließt sich  FOKUS CLAN an

Zuwachs beim FOKUS CLAN. Nachdem Mustafa 'xMusti19' Cankal den FC St. Pauli verlassen hatte, schließt er sich jetzt dem Team um Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous und Elias Nerlich an.

Vor rund vier Wochen kündigte Mustafa 'xMusti19' Cankal seinen Abschied beim FC St. Pauli an. Heute gab der DFB-eNationalspieler seine nächste Station bekannt: Der FOKUS CLAN. Dort komplettiert er künftig das Team um Matthias 'STYLO' Hietsch und Mohammend 'MoAuba' Harkous.

"Ich freue mich ab sofort für FOKUS an den Start zu gehen und werde mein Bestes geben. Danke an FOKUS und Elias Nerlich für das Vertrauen", schrieb er bei Instagram. Nerlich ist einer der wichtigsten deutschen Influencer und mittlerweile Teilhaber und Geschäftsführer des FOKUS CLAN.

Streamer Elias Nerlich, Mitbesitzer von FOKUS, kommentierte den Wechsel: "Als wir das neue Lineup geplant haben, war von Anfang an klar, dass wir Musti in unserem Team sehen. Er passt sowohl charakterlich als auch spielerisch perfekt zu FOKUS und wir erwarten einiges von ihm. Uns war wichtig, dass wir absolute Grinder verpflichten bei denen wir ein gutes Gefühl haben und Musti ist genau so jemand."

'xMusti19' hat einen weiten Weg hinter sich

Vor seiner Karriere als eSportler spielte Cankal im Nachwuchsleistungszentrum der Hanseaten. Dort schaffte er als "Sechser" den Sprung bis in die C-Jugend. 2019 entschloss er sich dann für die "Kiezkicker" auf der Xbox auf Titeljagd zu gehen. Diese Ziel meisterte er. Zuletzt holte er Siege im DFB-ePokal und dem dritten Regional Qualifier der FGS 2021. 2020/2021 erreichte er zudem den 2. Platz in der Virtual Bundesliga Club Championship.