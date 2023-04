Innerhalb von zwei Wochen verspielte Erzgebirge Aue zweimal eine Führung. Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich kritisierte das Team dafür deutlich.

Am Sonntag lagen die Nerven bei Pavel Dotchev blank. In der Schlussphase in Halle ging Aue beim Stand von 2:2 in Risiko und kassierte noch satte drei Gegentreffer, zwei davon sogar in Überzahl. Auf dem Weg in die Kabine fluchte der Trainer der Veilchen und trat auch gegen einen Materialkasten.

Dass es zu diesem Wutausbruch komme sollte, hatte sich in den ersten gut 75 Minuten gar nicht abgezeichnet. Denn Aue hatte einen Rückstand zu einer 2:1-Führung gedreht und verteidigte diese zunächst. "Wir drehen den frühen Rückstand, und in der zweiten Halbzeit kam es darauf an, knifflige Situationen zu überstehen, was gelang", so Martin Männel.

Doch dann kassierten die Veilchen gut eine Viertelstunde vor dem Ende das Kopfballtor von Tunay Deniz und gaben sich im Anschluss mit einem möglichen Punkt nicht zufrieden. "Normalerweise muss man sagen: 'Ein Unentschieden ist in Ordnung, um den Gegner auf Distanz zu halten'", erklärte Männel.

Es darf uns nicht zweimal innerhalb von 14 Tagen passieren, dass wir ein Spiel komplett aus der Hand geben. Matthias Heidrich

Die Gier nach drei Punkte ließ den Absteiger aber wie schon vor zwei Wochen beim 2:3 in Meppen schließlich mit gar keinen Zähler die Heimreise antreten, was Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich sehr verärgerte: "Es darf uns nicht zweimal innerhalb von 14 Tagen passieren, dass wir ein Spiel komplett aus der Hand geben", erläuterte der 45-Jährige dem Vereinsmedium und gab zu, "sich erstmal ordnen zu müssen."

Er haderte mit der geringen "Initiative", die die Akteure nach der Führung gezeigt haben. Schließlich bekam Aue im zweiten Durchgang kaum noch Entlastung, sodass zahlreiche Flanke in den eigenen Strafraum segelten. Dazu kritisierte Heidrich, dass die Mannschaft "vorher nicht in der Lage war, das dritte Tor zu machen" und für "Ruhe zu sorgen."

Nur drei Zähler aus den vergangenen vier Partien

Schlussendlich standen nach der Niederlage an der Saale aus den vergangenen vier Ligapartien nur drei Zähler zu buchen und 11 Gegentore. Zuvor hatte Aue 25 Zähler aus elf Spielen gesammelt und noch mit dem Aufstieg geliebäugelt. Dieser ist nach dem Negativtrend natürlich aus den Gedanken verschwunden. Heidrich hofft indes nun, dass das Team aus dem "bitteren Tag" die richtigen Schlüsse zieht. "Die Niederlage muss auch wehtun, denn sonst verstehen wir es nicht. Wir können nicht zweimal ganz spät die Punkte herschenken. Wir müssen überprüfen, was da los ist."

Bis Samstag sollte die Aufarbeitung abgeschlossen werden. Dann kann die Mannschaft im Heimspiel gegen den SC Verl (14 Uhr) eine Reaktion auf die harten Worte des Sport-Geschäftsführers und dem "Ausraster" von Dotchev zeigen.