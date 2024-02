Muss Timo Kastening seinen Handball-Verein abmelden?

Die Finanzierung des leistungsorientieren Handball in höheren Klassen und die sich auf immer weniger Schultern verteilende Last des Ehrenamtes - Handball-Nationalspieler Timo Kastening beschäftigen Probleme, die zahlreiche Handball-Vereine plagen. Als Schatzmeister des Oberligisten HH Burgwedel steht er nun auch vor der Frage, ob ein Rückzug unumgänglich ist.

"I want you for Ehrenamt!" - Timo Kastening hat als Schatzmeister des HH Burgwedel Probleme, die auch viele andere Vereine plagen Sascha Klahn

2021 übernahm Timo Kastening, damals frisch von den Olympischen Spielen zurückgekehrt, das Amt des Schatzmeisters von HH Burgwedel. Zu dem Club in seiner Heimatregion Hannover war sein Bruder Marius, der das Trikot von Hannover-Burgdorf sowie Magdeburg, Altenholz, Springe, den Eulen Ludwigshafen und Ferndorf trug, 2018 zurückgekehrt. Erst als Spieler, dann als Spielertrainer und seit 2021 auch als Vorstandsvorsitzender.

Gemeinsam mit dem Juristen Wolfram Cech verantworten die Kastening-Brüder seit 2021 die Entwicklung des Oberligisten, im vergangenen Jahr musste sie dabei eine harte Entscheidung treffen: Trotz sportlicher Qualifikation verzichtete der Verein aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg.

Und auch in dieser Saison spielt Burgwedel wieder oben mit, doch statt der Frage ob ein Aufstieg möglich wäre, beschäftigt die Führung von Burgwedel die Frage, ob die Oberliga gehalten werden kann. Neben den finanziellen Sorgen ist es vor allem der Mangel an Ehrenamtlichen, der nicht nur in Burgwedel die Last auf immer weniger Schultern verteilt.

"Das alles alleine zu stemmen ist auf Dauer nicht machbar. Was Team, Teamplanung und Organisation angeht, hängt alles an meiner Person. Timo und Wolfram unterstützen mich hervorragend, aber es steht und fällt alles mit mir", so Marius Kastening zu der Belastung gegenüber der Bild laut der, die Entscheidung über den Fortbestand in den kommenden Wochen fallen soll.