"Muss mir die Haare noch wachsen lassen": Kölle und der Ibrahimovic-Vergleich

Mit dem 3:0-Erfolg gegen Aue macht der MSV den Klassenerhalt perfekt - auch dank Niklas Kölle, dessen Seitfallzieher noch nach dem Spiel für Gesprächsstoff sorgte.

Es lief die 62. Minute, als Alaa Bakir, von Aues Hintermannschaft unbedrängt, die Kugel aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten löffelte. Eine Flanke, die am einlaufenden Niklas Kölle vorbeizurauschen schien, dann aber schraubte sich der Angreifer in die Höhe, wie es so wohl nur Spieler des Typs Erling Haaland oder Zlatan Ibrahimovic können. In spektakulärer Manier brachte Kölle den Ball zum zwischenzeitlichen 2:0 im Tor unter: Der Angreifer lag quer in der Luft und versenkte die Kugel per Seitfallzieher atemberaubend im rechten Eck.

Kölle sieht Parallelen zu De Bruyne

"In der Halbzeit hat er mir gesagt, dass ich den Raum gehen soll, den chippt er mir dann natürlich überragend rein", lobte Kölle nach Abpfiff Vorlagengeber Bakir. "Man kann fast schon sagen, wie De Bruyne. Ich treffe den Ball dann natürlich gut, da stehts 2:0." Über den naheliegenden Ibrahimovic-Vergleich musste Duisburgs Torjäger nur schmunzeln: "Da muss ich mir die Haare noch etwas wachsen lassen".

Am Ende hieß es 3:0 für die Zebras, ein Erfolg, der den Meiderichern offiziell den Klassenerhalt sichert. Coach Torsten Ziegner fand für sein Team nach dem dominanten Auftritt nur lobende Worte: "Heute gibt es total wenig auszusetzen. Die Mannschaft hat das überragend gemacht." Den Schlüssel zum Erfolg sah der Coach in der Defensive: "Es gab insgesamt einen Torschuss auf unser Tor, das war die Basis. Darüber hinaus haben wir was ausprobiert in der Offensive, auch wenn nicht alles geklappt hat. Es war auch in der Höhe über 90 Minuten ein verdienter Sieg."

Die haben uns vorgemacht, wie man spielt. Pavel Dotchev

Auf Gegnerseite war Trainer Pavel Dotchev dafür mit der Leistung seines Teams so gar nicht zufrieden: "Wir haben nicht gut gespielt, nicht umgesetzt, was wir besprochen haben", ärgerte sich der Coach. "Die haben uns vorgemacht, wie man spielt. Gute Flanken aus dem Halbfeld, wir haben dafür immer noch einmal Hacke, Picke, was weiß ich gespielt. Ich bin einfach wütend."

Auch wenn die Veilchen es verpasst haben, den Klassenerhalt perfekt zu machen: Mit dem Abstieg wird Aue wohl nichts mehr zu tun haben, zu groß ist das Polster auf den Relegationsrang. Und schon in der nächsten Woche kann gegen Dortmunds U 23 dann auch offiziell die Liga gehalten werden - spätestens dann dürfte Pavel Dotchev wieder lächeln.