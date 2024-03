Muss Lewandowski zittern? Kanes Rekordjagd in Grafiken

Harry Kane greift schon in seiner ersten Bundesliga-Saison den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski an - auch weil er vielseitig trifft. Fakten und Grafiken zu einer jetzt schon außergewöhnlichen Saison.

Harry Kane erzielte am Wochenende gegen Darmstadt (5:2) seinen 31. Saisontreffer. Sein persönlicher Bestwert in der Premier League waren 30 Tore, geschossen 2017/18 und 2022/23. Mit seinem 31. Bundesligator ließ Kane auch Uwe Seeler hinter sich. Der schaffte 30 Treffer in seiner ersten Bundesligaspielzeit - und der ersten überhaupt -, seitdem kam keiner an diese Marke heran - bis nun Kane kam. Die meisten Torschützenkönige des deutschen Oberhauses hatten eine schlechtere Ausbeute als der Engländer, der erst 26 Bundesliga-Einsätze absolviert hat. Kane hat also noch genug Spiele, um auch die restlichen Inhaber der kicker-Torjägerkanone anzugreifen.

Kane ist ein Teamplayer, er bereitete schon neun Treffer von Kollegen vor - ligaweit gibt es nur sechs bessere Vorbereiter. So gibt der langjährige Tottenham-Torjäger auch einiges an seine Mitspieler zurück - gleich zwölf verschiedene assistierten bei Kanes Toren. Extraklasse zeigt sich auch in seiner Vielseitigkeit: Rechts, links, Kopf - egal, torgefährlich ist der FCB-Neuzugang immer.

Bei aller Exzellenz konzentriert sich Kane auf sein Kerngeschäft. Abschlüsse aus schwierigen Winkeln oder solche, die er technisch nicht beherrscht, versucht er in der Regel gar nicht erst. Und er visiert auch nicht immer den Innenpfosten an. Die Mitte ist sein Extrem.

Kane merkte schon an, dass für ihn Rekorde zwar nicht im Vordergrund stehen, er aber durchaus mitbekommt, wenn er Höchstwerte erreicht. Und auch eine der prestigeträchtigsten Marken ist in Reichweite. Die meisten Tore einer Bundesligasaison erzielte Robert Lewandowski 2020/21 und löste damit den jahrzehntelangen Primus Gerd Müller ab. Auf dessen Niveau liegt der Engländer derzeit nach 26 Spielen. Und Lewandowski hatte in seiner Rekordsaison zwischen dem 26. und 31. Spieltag vier Spiele verletzungsbedingt verpasst.

Ein "walk in the park", wie man in seinem Heimatland sagt, also ein angenehmer Spaziergang, wird es folglich nicht, Lewandowski vom Thron zu stoßen. Das merkte Kane spätestens, als er in Darmstadt gegen den Pfosten krachte und sich am Sprunggelenk verletzte. Da kommt die Länderspielpause zur Genesung gerade recht, auch wenn Kane in enger Abstimmung mit den Bayern-Medizinern bei der englischen Nationalmannschaft weilt.

Volker Schwerdtfeger/Conrad Carl