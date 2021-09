Muss Flensburg vor allem in den Rückspiegel schauen?

Als erster Herausforderer des Erzrivalen THW Kiel startet die SG Flensburg-Handewitt in die neue Saison, in der viel Arbeit auf Coach Maik Machulla zukommt.

Mit den deutschen Meisterschaften der Jahre 2018 und 2019 hat die SG den großen Rivalen mächtig provoziert. Der THW Kiel schlug 2020 (Quotientenregel nach Corona-Abbruch) und 2021 (direkter Vergleich) zurück. Die "Zebras" sind fraglos auch in dieser Saison der klare Favorit. Was mitunter daran liegt, dass der Rekordmeister so gut wie keine Veränderung am Kader vornahm. Flensburg dagegen verzeichnete mit Keeper Torbjörn Bergerud, Linksaußen Magnus Jöndal oder Linkshänder Alexander Petersson durchaus prominente Abgänge. Nach dieser Saison und dann 14 Jahren in Flensburg hängt Rechtsaußen Lasse Svan seine Handballschuhe an den Nagel. Mit Torhüter Kevin Möller (kehrt vom FC Barcelona zurück), Linksaußen Emil Manfeldt Jakobsen, Kreisläufer Anton Lindskog und Aaron Mensing müssen vier Neuzugänge integriert werden.

Während Möller eine zentrale Rolle im Gefüge einnehmen wird, sind die anderen drei Neuzugänge Back-up-Lösungen. Lindskog soll Vielspieler Johannes Golla entlasten, Linksaußen Manfeldt Jakobsen hinter Leistungsträger Hampus Wanne behutsam herangeführt werden. Aaron Mensing, den Machulla für dessen "unglaublichen Wurf" schätzt, ist eine willkommene Unterstützung für den Rückraum. Dort wird wohl Göran Sögard Johannessen noch einige Zeit fehlen. Den Norweger plagen hartnäckige Probleme im Adduktorenbereich. "Bei handballspezifischen Bewegungen schießt der Schmerz wie ein Messerstich hinein", sagte Machulla dem NDR.

"Sie haben zuvor beinahe 15 Monate durchgespielt"

Viel dürfte wieder auf Spielmacher Jim Gottfridsson, den "Kopf" der SG, ankommen. In der Abwehr soll Lindskog mithelfen, den Laden möglichst dicht zu halten. "Ich hoffe einfach, dass die Spieler auch mental bereit sind, wieder mit Lust in die Hallen zu gehen und den besten Handball zu zeigen, den wir können", gab Machulla die Marschroute vor. Belastung ist in Flensburg ein großes Thema, allein zehn (!) Olympia-Teilnehmer stellte die SG - Bundesliga-Spitzenwert. "Sie haben zuvor beinahe 15 Monate durchgespielt", sagt Machulla, der anfügt: "An Regeneration ist trotzdem kaum zu denken."

Auch wirtschaftlich scheinen die Flensburger gut durch die Pandemie gekommen zu sein. Der Etat beträgt rund 7,5 Millionen Euro, die Gehaltsstrukturen haben ungefähr das Niveau wie vor der Pandemie angenommen.

Neben dem ewigen Kampf mit dem THW wird die SG vor allem auch in den Rückspiegel blicken müssen. Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin werden sich wohl nicht erneut mit 15 Punkten Rückstand zufriedengeben. Auch die Rhein-Neckar Löwen und die MT Melsungen sind bestrebt, wieder näher an das Spitzenduo heranzurücken.