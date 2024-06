Muss der Milan-Präsident ein Paket mit Rafael Leao schnüren?

Mit seinen 24 Jahren ist Rafael Leao das Aushängeschild der AC Mailand, hat sich seit seinem Wechsel aus Lille 2019 zu einem der vielversprechendsten Angreifer im europäischen Fußball entwickelt - und in der jüngsten Saison (Vizemeister) in 34 Ligaspielen neun Treffer sowie zehn Assists erreicht. Außerdem ist der portugiesische Nationalspieler noch bis 2028 gebunden. Doch nun hat Milan-Präsident Paolo Scaroni seine eigene Schwachstelle vor Fans offenbart: "Wenn jemand 150 Millionen Euro bietet, dann verschnüre ich ihn selbst in einem Paket." In seinem Vertrag soll Rafael Leao eine Ausstiegsklausel für 175 Millionen Euro enthalten.