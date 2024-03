"Muss den 6-Uhr-Flug bekommen": Keine Party für de Minaur nach Finalsieg

Alex de Minaur hat seinen Titel beim ATP-Turnier in Acapulco erfolgreich verteidigt. Gegen Casper Ruud gewann er in zwei Sätzen - und hatte das nächste Finale wenige Stunden später schon im Blick.

Starker Auftritt, keine Party: Alex de Minaur in Acapulco. AFP via Getty Images

"Ich kann heute nicht auf die Party gehen", sagte Alex de Minaur nach dem 6:4, 6:4 über Casper Ruud. "Ich muss nämlich einen 6-Uhr-Flug bekommen, weil ich Katies Finale in San Diego morgen sehen möchte."

De Minaurs englische Freundin Katie Boulter steht beim WTA-Turnier in San Diego schließlich ebenfalls im Endspiel - gegen Marta Kostyuk aus der Ukraine. Und so konnte oder wollte der Australier seinen Erfolg in Mexiko nicht ausschweifend feiern.

Erste Titelverteidigung in Acapulco seit 2012

Angebracht gewesen wäre es allerdings: Der Weltranglisten-Neunte de Minaur, der im Jahresranking hinter Jannik Sinner und Daniil Medvedev nun auf Platz drei liegt, lieferte gegen den Norweger Ruud (Platz elf der Welt) eine starke Vorstellung, ließ sich auch von einem frühen Break im zweiten Satz nicht aus der Ruhe bringen und nahm seinem Gegner wiederum zweimal in kurzer Zeit den Aufschlag ab.

Damit gelang es dem 25-Jährigen als erstem Spieler seit David Ferrer 2012, den Titel in Acapulco erfolgreich zu verteidigen.