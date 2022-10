"Muss das Spiel unterbrechen": Strittige Szenen zwischen Mannheim und RWE

In einer hitzigen Partie ist Aufsteiger Rot-Weiss Essen die Überraschung gelungen: Erstmals verlor Waldhof Mannheim in dieser Saison vor heimischen Publikum. Diskussionsbedarf gab es nach der Partie dennoch für beide Trainer.

Rudelbildung, Rote Karte und Schiedsrichterdiskussionen: Die Partie zwischen Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen (1:2) am 13. Spieltag in der 3. Liga hatte einiges zu bieten. Während RWE zum dritten Mal in Folge ungeschlagen blieb, herrschte in Mannheim nach der ersten Heimniederlage in der Liga Tristesse. Anhand aller Geschehnisse und Emotionen geriet das Ergebnis im Nachgang der Partie dann dennoch beinahe zur Nebensache, denn auch nach den 90 Minuten hatten sich die Gemüter noch nicht beruhigt. Was war passiert?

Wagner fordert die Spielunterbrechung - Dabrowski den Platzverweis

Situation 1: Bereits in der fünften Minute kochte das Fass im Carl-Benz-Stadion zum ersten Mal über. Nachdem Mannheims Torhüter Morten Behrens einen Ball aufgenommen hatte, konnte Innenverteidiger Gohlke nicht mehr ausweichen und traf den am Boden knienden Schlussmann mit dem Knie im Gesicht. Behrens ließ den Ball fallen und blieb benommen liegen, während sich Essens Berlinski bedankte und zum 1:0 einschob. Als der Stürmer schon zum Jubeln abdrehte, stieß Seegert den jubelnden Stürmer noch um und sah dafür noch die Gelbe Karte.

"Ich will dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, aber da muss er das Spiel einfach unterbrechen. Unser Torhüter liegt benommen auf dem Platz", kommentierte Mannheims Fridolin Wagner die Aktion nach dem Spiel am Mikrofon von "MagentaSport". Dem konnte auch sein Trainer Christian Neidhart nur beipflichten. "Wenn zwei Spieler mit den Köpfen zusammenprallen, pfeift der Schiedsrichter sofort ab", erklärte der 54-Jährige. "Behrens hat den Ball sicher und bekommt dann das Knie gegen den Kopf."

Erwartungsgemäß anders sah das natürlich RWE-Coach Christoph Dabrowski, der den ersten Treffer seiner Mannschaft als "regeltechnisch in Ordnung" befand. "Er trifft den eigenen Torhüter am Kopf, von daher ist es ein reguläres Tor", so Dabrowski weiter. Viel mehr erzürnte ihn aber die Entgleisung Seegerts nach der Aktion. "Was im Nachgang passiert, ist eine klare Tätlichkeit und für mich ein Platzverweis."

Seegerts Rote Karte als zweiter Streitpunkt

Situation 2: Auch beim zweiten strittigen Moment der Partie stand Seegert im Mittelpunkt. Nachdem der 28-Jährige von Essens Rother in ähnlicher Art angegangen worden war, ließ sich Seegert erneut zu einem Check hinreißen. Schiedsrichter Nouhoum entschied sich dazu, beide Spieler mit Gelb zu verwarnen - für Seegert war es die Zweite, er musste frühzeitig zum Duschen.

"Man sieht, dass Rother das sehr clever provoziert", sagte Neidhart und resümierte dann konsterniert. "Wenn ich das sehe, dann passt das eigentlich sehr gut zum Spiel, dass der Schiedsrichter genau diese Sachen nicht gesehen hat", so der Waldhof-Coach weiter. Rother sei schließlich Seegert angegangen und nicht umgekehrt.

Auch zu dieser Aktion hatte sein Gegenüber eine durchaus andere Einstellung. Eine erneute Betrachtung der Bilder ließen für Dabrowski nur einen Schluss zu: "Was hat Rother denn angestellt?", fragte der RWE-Trainer und ging dann hart mit dem SVW-Innenverteidiger ins Gericht. "Der Seegert schubst ihn, was soll ich dazu sagen. Das ist eine eindeutige Szene. Das war nach der Situation zum 1:0 noch eindeutiger. Er hatte Glück, überhaupt so lange auf dem Platz zu stehen."