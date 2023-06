"Muss damit klarkommen": Verstappen bügelt Hamiltons Vorschlag ab

Der eine ist Rekordweltmeister, mit der derzeitigen Situation unzufrieden und hat einen Vorschlag. Der andere ist amtierender Champion, fährt vorneweg und hält nichts davon: Lewis Hamilton und Max Verstappen sind mal wieder unterschiedlicher Auffassung.

Mit 102 Zählern liegt Lewis Hamilton im Mercedes nach gerade einmal acht Saisonrennen schon 93 Punkte hinter dem an der Spitze enteilten Verstappen, der mit seinem Red Bull schon sechs Saisonsiege eingefahren hat und seinem nächsten WM-Titel entgegenfährt. Zunächst einmal hat sich Hamilton vor dem Großen Preis von Österreich zu seiner persönlichen Zukunft geäußert, respektive nicht wirklich geäußert: Es gibt "nichts Neues" in Sachen Vertragsverlängerung.

Was Neues hingegen würde sich der Engländer mit Blick auf die Formel 1 selbst wünschen: Eine Reglementierung bei der Entwicklung der Formel-1-Autos für die kommende Saison. "Ich denke, dass wir zu Red Bull am Jahresende wahrscheinlich nach und nach aufschließen werden, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich bereits auf das Auto fürs nächste Jahr konzentrieren", erklärte Hamilton vor dem Großen Preis von Österreich bei Sky Sports UK.

Zumal Red Bull "so weit voraus" sei, dass sie "am aktuellen Auto keine Änderungen mehr vornehmen" müssten. Hamilton fordert, die FIA solle einen "Zeitpunkt festlegen, an dem jeder mit der Entwicklung des nächstjährigen Autos beginnen darf". Für Hamilton käme dabei der 1. August in Betracht.

So sollen künftig die vergleichsweise langen Dominanz-Zyklen von Ferrari mit Michael Schumacher, Red Bull mit Sebastian Vettel oder auch von Mercedes mit dem 38-Jährigen selbst vermieden werden.

Verstappens prompte Antwort

Die Antwort von Max Verstappen auf diesen Vorschlag ließ nicht lange auf sich warten und fiel entsprechend deutlich aus. "Das ganze Leben ist unfair. Man muss damit klarkommen", meinte der Niederländer: "Wir haben auch nicht darüber geredet, als er seine Weltmeisterschaften gewonnen hat, also sollten wir das auch jetzt nicht tun."